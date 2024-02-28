На оккупированных территориях захватчики раздали структурам план явки на выборы — ЦНС

Российские захватчики на оккупированных территориях развалили план явки на "избирательные участки" сотрудников фейковых учебных заведений и других структур.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

В сообщении указывается, что на временно оккупированных территориях начинается пропагандистское шоу с названием "выборы президента РФ", цель которого создать коллективную ответственность за преступления Кремля.

"То есть подтвердить поддержку со стороны россиян политики своего диктатора Путина, а также "легализовать" оккупацию ТОТ путем рисования явки. Для этого всем коллаборантам поставили задачу обеспечить норму явки на определенный участок от каждого предприятия или учреждения", — говорится в сообщении.

В то же время руководителей предупредили, что благодаря видеонаблюдению с системой распознавания лиц на участках будет известно, был ли выполнен план, и пригрозили последствиями в случае его невыполнения.

Напомним, ранее сообщалось, что россияне на ВТО пытаются обеспечить "высокий уровень поддержки" президента РФ.

Кроме того, мы ранее информировали, что на ТОТ Украины прибыли спецотряды из Кремля, чтобы "нарисовать" результат выборов для Путина.

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