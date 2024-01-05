На оккупированных территориях захватчики взялись "промывать мозги" детям в детсадах — ЦНС

Российские захватчики на временно оккупированных территориях водят военных по детским садам, где рассказывают детям о своих "подвигах".

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Об этом информирует Центр национального сопротивления.

"Оккупанты организуют выступления военных преступников перед украинскими детьми в местных детсадах. С самого детства заставляют слушать насильников, грабителей, наемников и других оккупантов из отдаленных районов империи", — говорится в сообщении.

Кроме того, в ЦНС сообщили, что таким образом враг планирует изменить самоидентификацию детей и воспитать янычаров. Это и есть один из признаков геноцида, согласно международному праву.

Напомним, ранее сообщалось, что захватчики усиливают давление на жителей оккупированных территорий, которые не хотят брать российский паспорт.

Кроме того, мы ранее информировали, что Россия пытается сменить демографический состав на оккупированной Луганщине.

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