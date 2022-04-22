На оккупированных территориях Запорожской области исчезают мирные жители

Российские солдаты на оккупированных территориях продолжают совершать военные преступления, похищать людей и подвергают угрозе жизни пленных.

Страдает от действий оккупанов страны-агрессора России Запорожская область, где агрессоры захватили некоторые населенные пункты. В частности, известно о похищении мирных жителей и похищении техники.

Об этом сообщают Силы обороны Запорожского края.

В поселке Акимовка Мелитопольского района российские захватчики похитили из дома местного жителя 1986 года рождения. Мужчина – гражданин Болгарии. В настоящее время его местонахождение неизвестно.

В Днепрорудном местная жительница заявила об исчезновении брата 1990 года рождения. Молодой человек вышел из квартиры, но пока неизвестно, где он находится.

Российские захватчики на временно оккупированных территориях также занимаются мародерством. Так, на блокпосту в Пологах россияне под угрозой применения оружия незаконно завладели автомобилем "ЗАЗ-Славута". Автомобиль принадлежал местному мужчине. Кроме того, в селе Пологи российские преступники угнали у местного жителя автомобиль "ВАЗ".

Как сообщалось, в захваченном Энергодаре россияне записывают местных жителей в очередь, чтобы выплатить им десять тысяч рублей. В частности, для предоставления этой "помощи" записывают паспортные данные людей. Их впоследствии могут использовать для проведения незаконного "референдума".

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