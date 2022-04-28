На оккупированных территориях Запорожской области россияне допрашивают и обыскивают журналистов — ОГА

На временно захваченных территориях Запорожской области оккупанты допрашивают и обыскивают людей.
В частности, в оккупированных Мелитополе, Бердянске, Энергодаре и Токмаке российские военные допрашивают журналистов. По сообщениям правозащитной организации "Репортеры без границы", к отказывающимся сотрудничать с врагом берут в заложники.
Об этом сообщили в пресс-службе Запорожской областной военной администрации.
Кроме того, у работников СМИ изымают технику.
Российские захватчики также осматривают дома местных жителей. Оккупанты ищут представителей силовых и правоохранительных структур Украины. Кроме того, они осуществляют перепись населения: передвижение без документов, удостоверяющих личность россияне запрещают.
Как сообщалось, на некоторых участках в направлении Запорожья враг не продвигается вообще. В частности, в направлении Гуляйполя и Запорожья враг существенно замедлил свое продвижение.
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