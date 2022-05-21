На оккупированных территориях Запорожской области россияне раздают пенсионерам деньги: с какой целью

На оккупированных территориях Запорожской области россияне раздают пенсионерам деньги: с какой целью

На оккупированных территориях Запорожской области оккупанты раздают местным жителям деньги: делают это для собственных целей.

В Мелитополе захватчики государства-террориста начали выдавать пенсионерам по 10 тысяч рублей. Впрочем, делают это в обмен на персональные данные. Такие действия происходили в центре предоставления административных услуг города.

Об этом сообщили в пресс-службе Запорожской областной военной администрации.

Обмениваются персональные данные на деньги и в поселке городского типа Михайловка. Там оккупанты регистрируют пенсионеров якобы для выплаты пенсий.

В Васильевке россияне анонсируют раздачу 10 тысяч рублей для социально незащищенных групп населения: пенсионеров и работников бюджетной сферы. Чтобы получить деньги, у людей требуют иметь с собой документы.

Впрочем, для чего именно собирают персональную информацию во всех этих случаях пока не известно, отмечают в ОВА.

Напомним, омбудсменка Людмила Денисова заявляет, что в планах захватчиков РФ образовать временные администрации в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях. Россияне готовятся к незаконной аннексии оккупированных ими территорий Украины.

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