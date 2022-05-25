На оккупированных территориях Запорожья партизаны обещают уничтожать захватчиков, как когда-то нацистов

На временно захваченных россиянами территориях Запорожской области появились партизаны, всячески пытающиеся противостоять врагу.
Украинские партизаны обещают уничтожать оккупантов так, как раньше подпольщики уничтожали нацистов. Кроме того, захватчикам страны-агрессора России угрожают Нюрнбергским трибуналом.
Об этом сообщили в пресс-службе Запорожской ОВА.
Открытки с такими заявлениями и угрозами российским военным появились в Бердянске, Токмаке, Мелитополе, Большом Бурлуке и других временно оккупированных городах региона.
Кроме того, живущие под оккупацией украинцы приняли участие во флешмобе "Желтая лента". Жители захваченных населенных пунктов завязывали в своих городах и селах желтые или синие ленты на деревьях, столбах, лавочках, изгородях.
"Российский оккупант должен помнить: здесь – Украина!", — подчеркивают в ОВА.
Как сообщалось, россияне запустили четыре крылатые ракеты по Запорожью. Обстрел произошел в среду, 25 мая, в 05:13. Одну из ракет сбили силы ПВО.
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