На оккупированных территориях Запорожья россияне ищут мужчин призывного возраста: отправляют в военкоматы

Оккупанты проводят обыски в помещениях людей.
На оккупированных территориях Запорожской области российские захватчики проводят рейды по коммунальным учреждениям, где ищут мужчин призывного возраста.
Об этом сообщили в пресс-службе Запорожской областной военной администрации.
Отмечается, что мужчины принудительно отправляются в военкоматы. Кроме того, оккупанты запугивают и давят на родных украинских полицейских. Чтобы создать из них отряды так называемой "народной милиции".
Кроме того, на занятых россиянами территориях действуют мобильные патрули и посты из числа мобилизованных жителей так называемых "ЛНР" и "ДНР".
Местные жители Мелитопольского района сообщают, что оккупанты проводят обыски в квартирах людей. Россияне ищут оружие, документы, запасы продовольствия, а также пытаются получить информацию о воинах АТО/ООС, военнослужащих ВСУ, сотрудниках правоохранительных органов Украины.
Как сообщалось, оккупанты завершают перегруппировку и перемещение подразделений в районы сосредоточения в Белгородской и Воронежской областях РФ, а также перебазирование авиации воздушно-космических сил на аэродромы, недалеко от восточных границ Украины.