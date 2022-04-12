На оккупированных территориях Запорожья россияне ищут мужчин призывного возраста: отправляют в военкоматы

На оккупированных территориях Запорожья россияне ищут мужчин призывного возраста: отправляют в военкоматы

Оккупанты проводят обыски в помещениях людей.

На оккупированных территориях Запорожской области российские захватчики проводят рейды по коммунальным учреждениям, где ищут мужчин призывного возраста.

Об этом сообщили в пресс-службе Запорожской областной военной администрации.

Отмечается, что мужчины принудительно отправляются в военкоматы. Кроме того, оккупанты запугивают и давят на родных украинских полицейских. Чтобы создать из них отряды так называемой "народной милиции".

Кроме того, на занятых россиянами территориях действуют мобильные патрули и посты из числа мобилизованных жителей так называемых "ЛНР" и "ДНР".

Местные жители Мелитопольского района сообщают, что оккупанты проводят обыски в квартирах людей. Россияне ищут оружие, документы, запасы продовольствия, а также пытаются получить информацию о воинах АТО/ООС, военнослужащих ВСУ, сотрудниках правоохранительных органов Украины.

Как сообщалось, оккупанты завершают перегруппировку и перемещение подразделений в районы сосредоточения в Белгородской и Воронежской областях РФ, а также перебазирование авиации воздушно-космических сил на аэродромы, недалеко от восточных границ Украины.

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