На оккупированных территориях Запорожья россияне принудительно проверяют жилье людей и просят сдать оружие

На оккупированных территориях Запорожья россияне принудительно проверяют жилье людей и просят сдать оружие

В Энергодаре враг ищет доверчивых горожан.

На оккупированных территориях Запорожской области военные государства-террориста продолжают противоправные действия в отношении гражданского населения.

Об этом сообщили в пресс-службе Запорожской областной военной администрации.

Россияне проверяют документы, личные вещи и мобильные телефоны людей. Также оккупанты осуществляют принудительные проверки помещений.

Находящиеся во временно оккупированном Энергодаре захватчики продолжают искать доверчивых горожан, которые за вознаграждения сдадут им оружие. Призывы россияне иллюстрируют собственным оружием, выдавая это за "добровольно сданные" автоматы и патроны.

Напомним, в оккупированном Мелитополе россияне украли 3 млн. грн, которые предназначены для выплаты пенсий. Из одного почтового отделения города россияне украли три миллиона гривен, предназначенных для выплат пенсий и субсидий.

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