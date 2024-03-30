На окраине Ужгорода на ходу вспыхнул автомобиль: видео

На место происшествия прибыли пожарные, которые помогли обуздать огонь.
В субботу, 30 марта, на объездной автодороге Ужгорода сгорел автомобиль.
Об этом сообщил в своем Telegram-канале местный журналист Виталий Глагола.
По его словам, черный Hyundai вспыхнул во время движения, водитель съехал на обочину, но самостоятельно погасить пламя не смог.
"Это произошло у поворота на старый карьер", — уточнил журналист.
На место происшествия прибыли пожарные, которые помогли обуздать огонь. Что стало причиной пожара, пока неизвестно.
Напомним, накануне в Ужгороде задержали водителя BMW, который после остановки его транспортного средства из-за неадекватной езды нанес телесные повреждения сотруднику полиции.
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