На окраине Ужгорода на ходу вспыхнул автомобиль: видео

На место происшествия прибыли пожарные, которые помогли обуздать огонь.

В субботу, 30 марта, на объездной автодороге Ужгорода сгорел автомобиль.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале местный журналист Виталий Глагола.

По его словам, черный Hyundai вспыхнул во время движения, водитель съехал на обочину, но самостоятельно погасить пламя не смог.

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"Это произошло у поворота на старый карьер", — уточнил журналист.

На место происшествия прибыли пожарные, которые помогли обуздать огонь. Что стало причиной пожара, пока неизвестно.

На окраине Ужгорода на ходу вспыхнул автомобиль

Напомним, накануне в Ужгороде задержали водителя BMW, который после остановки его транспортного средства из-за неадекватной езды нанес телесные повреждения сотруднику полиции.

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