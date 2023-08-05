На острове Джарилгач уже 5 дней пылает самый ценный степной участок: природоохранники бьют тревогу

Специальная администрация национального парка из-за оккупации не может обеспечить сохранение парка Джарилгаче, который продолжает гореть.

На временно захваченном острове Джарилгач уже в течение 5 дней горит самый ценный степной участок в Национальном природном парке.

Об этом сообщает Украинская Природоохранная Группа.

"С первых дней полномасштабного вторжения Джарилгач находится в оккупации... Горящий участок в течение 5 дней — зона абсолютной заповедности в национальном парке, где ограничено даже посещение людьми. Здесь сосредоточена основная часть всех степных экосистем острова (остальная территория в разной степени заболочена или периодически подтапливается) и популяции всех редких степных животных, которые есть на острове", — объясняют в Украинской природоохранной группе.

Отмечается, что на пылающем участке концентрируется наибольшее количество копытных, обитающих на Джарилгаче.

"Именно этот участок получил охранный статус как заказник еще в 1974 году, за 35 лет до создания национального парка. Без сомнения, пожар, который никто даже не пытается потушить, принесет колоссальные потери биоразнообразию острова", — отмечают природоохранители.

Напомним, ранее на острове Джарилгач россияне собирались сделать свою военную базу. Украинские воины ударили по российским оккупантам и помешали этому.

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