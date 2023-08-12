На острове Змеиный появился важный признак украинского присутствия: фото

На украинском острове в Черном море восстановлен пограничный знак.

В субботу, 12 августа, военнослужащие Госпогранслужбы при полной поддержке военнослужащих Главного управления разведки МО установили пограничный знак на острове Змеиный.

Об этом сообщили в Telegram-канале МВД Украины, опубликовав соответствующее видео.

В сообщении подчеркнули, что таким образом была восстановлена историческая справедливость.

Как отметил глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко, предыдущий пограничный знак был нагло уничтожен российскими оккупантами.

Он также пообещал, что такой же пограничный знак вскоре появится на освобожденном от оккупантов полуострове Крым.

Заместитель начальника ГУР Минобороны Дмитрий Усов подчеркнул, что все, кто освобождал Змеиный и освобождают каждый клочок нашей земли, навсегда останутся в памяти.

Напомним, ранее глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов рассказал, как происходило в июне 2022 года освобождение острова Змеиный от оккупантов.

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