На освобожденной от россиян Харьковщине обнаружили более полутысячи убитых гражданских

По состоянию на 6 октября на территории области, освобожденной от армии России, нашли тела 534 убитых гражданских украинских граждан.

Об этом сообщил руководитель следственного управления Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Сергей Болвинов.

"Мы уже зафиксировали и изъяли на деоккупированных территориях тела 534 гражданских, из которых — 226 женщин, 260 мужчин, 19 детей (у 13 из них пол не установлен). 29 человек — это останки, пол пока не установлен", — сказал Болвинов.

По его словам, цифра более полутысячи погибших с учетом массового захоронения в городе Изюм. Там было изъято 447 тел.

Болвинов также сообщил, что на деоккупированной территории области обнаружили 22 застенки российских оккупантов.

Как сообщалось, после деоккупации Харьковской области в селе Пески-Радьковские следователи нашли ужасную застенку, где содержались пленные — местные жители, АТОвцы и пленные из ВСУ. Полиции известны данные военнослужащих, над которыми издевались русские.

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