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На освобожденной территории Донецкой области три человека подорвались на минах: есть погибшие

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
Просмотры
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На освобожденной территории Донецкой области три человека подорвались на минах: есть погибшие

Фото: Facebook/Оперативное командование "Юг"

В результате подрыва на вражеских минах в последние дни пострадали трое жителей деоккупированных населенных пунктов Донбасса. Двое из них не выжили.

В Донецкой области три человека подорвались на вражеских минах.

Об этом сообщила полиция Донецкой области.

"Призываем граждан избегать посещения лесополос, районов, где велись активные боевые действия и т.д. Разминирование продолжается, обо всех опасных местах, обнаружении боеприпасов — сообщайте нам", — призвали в полиции.

Правоохранители напомнили, как следует вести себя в случае обнаружения взрывоопасного предмета:

  • не касаться;
  • немедленно прекратить все работы рядом с ним, выключить технику;
  • сообщить полицию/ГСЧС, описать находку и сложившуюся ситуацию;
  • по возможности обозначить место обнаружения предмета с помощью подручных средств;
  • ограничить доступ людей к опасной зоне;
  • дождаться в безопасном месте прибытия специалистов и передать им информацию о предмете.

Напомним, в селе Архангельское в Херсонской области 26-летний электрик взорвался на российской мине. Мужчине оторвало стопу.

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Дата публикации
Просмотры
284
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