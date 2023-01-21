На освобожденной территории Донецкой области три человека подорвались на минах: есть погибшие

В результате подрыва на вражеских минах в последние дни пострадали трое жителей деоккупированных населенных пунктов Донбасса. Двое из них не выжили.
В Донецкой области три человека подорвались на вражеских минах.
Об этом сообщила полиция Донецкой области.
"Призываем граждан избегать посещения лесополос, районов, где велись активные боевые действия и т.д. Разминирование продолжается, обо всех опасных местах, обнаружении боеприпасов — сообщайте нам", — призвали в полиции.
Правоохранители напомнили, как следует вести себя в случае обнаружения взрывоопасного предмета:
- не касаться;
- немедленно прекратить все работы рядом с ним, выключить технику;
- сообщить полицию/ГСЧС, описать находку и сложившуюся ситуацию;
- по возможности обозначить место обнаружения предмета с помощью подручных средств;
- ограничить доступ людей к опасной зоне;
- дождаться в безопасном месте прибытия специалистов и передать им информацию о предмете.
Напомним, в селе Архангельское в Херсонской области 26-летний электрик взорвался на российской мине. Мужчине оторвало стопу.
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