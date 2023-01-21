На освобожденной территории Донецкой области три человека подорвались на минах: есть погибшие

В результате подрыва на вражеских минах в последние дни пострадали трое жителей деоккупированных населенных пунктов Донбасса. Двое из них не выжили.

В Донецкой области три человека подорвались на вражеских минах.

Об этом сообщила полиция Донецкой области.

"Призываем граждан избегать посещения лесополос, районов, где велись активные боевые действия и т.д. Разминирование продолжается, обо всех опасных местах, обнаружении боеприпасов — сообщайте нам", — призвали в полиции.

Правоохранители напомнили, как следует вести себя в случае обнаружения взрывоопасного предмета:

не касаться;

немедленно прекратить все работы рядом с ним, выключить технику;

сообщить полицию/ГСЧС, описать находку и сложившуюся ситуацию;

по возможности обозначить место обнаружения предмета с помощью подручных средств;

ограничить доступ людей к опасной зоне;

дождаться в безопасном месте прибытия специалистов и передать им информацию о предмете.

Напомним, в селе Архангельское в Херсонской области 26-летний электрик взорвался на российской мине. Мужчине оторвало стопу.

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