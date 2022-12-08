На освобожденной территории Николаевской области нашли тела трех замученных оккупантами мирных жителей: подробности

Оккупанты замучили трех жителей Николаевской области во время оккупации.
На деоккупированных территориях Николаевской области продолжают находить следы зверств российских оккупантов. Так, в селе Новопетровка обнаружены тела трех мирных жителей.
Об этом сообщает Офис генпрокурора.
Правоохранители обнаружили на деоккупированной территории с. Новопетровка Широковской ОТГ Баштанского района тела троих погибших в результате военной агрессии РФ.
"По данным следствия, тела принадлежат местным жителям — мужчинам 39, 42 и 55 лет.
Согласно выводам судебно-медицинских экспертов, у погибших зафиксированы следы пыток и пыток. Двое мужчин имеют огнестрельные ранения", — говорится в сообщении.
В настоящее время ведутся следственные действия по поводу убийства оккупантами жителей Новопетровки и устанавливаются обстоятельства преступления.
По факту открыто уголовное производство по нарушению законов и обычаев войны, соединенным с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Напомним, в Херсонской области оккупанты расстреляли работников агрофирмы и несовершеннолетнюю девушку. Люди находились в здании, которое взорвали российские оккупанты.
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