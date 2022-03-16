На отдельных участках перешли в контрнаступление: утренняя сводка от Генштаба

На отдельных участках перешли в контрнаступление: утренняя сводка от Генштаба

Состояние, положение и характер действий сил обороны существенных изменений в последние сутки не претерпели.

В Украине начались 21-е сутки безумного сопротивления российским оккупантам.

В Генштабе обнародовали оперативную информацию по состоянию на 06:00 16 марта 2022 года о российском вторжении.



Как сообщают в Генштабе, Состояние, положение и характер действий сил обороны существенных изменений в течение последних суток не претерпели. ВСУ удалось нанести сокрушительные удары по группировкам войск оккупантов на временно занятых территориях Украины и, на отдельных направлениях, перейти в контрнаступление.

За прошедшие сутки украинские защитники уничтожили три самолета (два из них Су-34), 1 вертолет, три БПЛА оперативно-тактического уровня и две крылатые ракеты.

"Авиация Воздушных Сил продолжала наносить ракетно-бомбовые удары по наземным целям. Было совершено 9 авианалетов на колонны техники и скопления войск оккупантов. Оккупационные войска продолжают наносить ракетно-бомбовые удары по инфраструктуре и густонаселённым районам украинских городов. Противник продолжает направлениях.Основные усилия кафиров сосредотачиваются на закреплении и содержании ранее занятых рубежей и районов обороны", — сообщили в Генштабе.

Напомним, что по состоянию на 15 марта российские кафиры уже потеряли до 40% своих подразделений, которые взыскали на территорию Украины. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. .