На овощной рынок в Великие Копани едут со всей страны: в чем секрет

На овощной рынок в Великие Копани едут со всей страны: в чем секрет

Здесь обильно плодоносят и дают урожаи овощи, фрукты и ягоды.

Великие Копани (Херсонская область) — это центр Великокопановской отг — одной из самых успешных в Украине. Успех в том, что все руководящие должности здесь занимают женщины, без преувеличения. Во-вторых, это едва ли не самый большой центр выращивания и продажи овощей.

Об этом говорится в Сніданок 1+1.

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Сейчас поселку более 200 лет. Согласно легенде, здесь проходил чумацкий путь — и когда торговцы ехали за солью через степь — выкапывали ямы, чтобы напиться самим и напоить лошадей и волов. Именно от этих выкопанных водоемов и пошло название.

Едва ли не в каждом дворе здесь есть огромные парники и как их еще называют — балаганы. Здесь выращиваются сотни тысяч тонн картофеля, лука, кабачков.

А продается все это на оптовом рынке площадью примерно в 6 гектаров — это 10 футбольных полей. Отсюда овощи и фрукты отправляются на столы к семьям по всей стране и даже заграницу. А все из-за высокого качество и невысокую цену.

Местные жители занимаются непростым делом. Они делают это с невероятной любовью, потому что какой бы плодородной почва ни была — без заботы ничего не получится.

На рынок едут люди со всей страны. Нужно брать с собой легкую одежду и обязательно головной убор, когда собираетесь на рынок. В Херсонской области -жара.

Ценников на товарах нет — нужно узнавать у продавцов и обязательно торговаться.

Чеснок — от 25 до 55 грн

Лук — 8 грн

Помидор розовый — 24 грн

Помидор желтый — 27 грн

Огурцы — 4 грн

Картофель — 5 грн

Малина — 110 грн. В Киеве ягода стоит 250-300 грн.

Черешня — 40-50 грн. Можно найти даже за 10.

Уже есть кукуруза — 13 грн

Сладкий перец — 30 грн

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