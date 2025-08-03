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На озере в Харьковской области гидроцикл столкнулся с надувным матрасом с женщиной: что известно о пострадавшей
В результате происшествия пассажирка резиновой «таблетки» 1992 года рождения в тяжелом состоянии была доставлена в больницу.
На озере в поселке Безлюдовка Харьковской области произошло столкновение прогулочного гидроцикла с надувным матрасом для катания на воде, присоединенным к другому водному скутеру, пострадала 33-летняя женщина.
Об этом сообщает отдел коммуникации ГУ Национальной полиции Харьковской области.
«В результате происшествия пассажирка резиновой „таблетки“ 1992 года рождения в тяжелом состоянии была доставлена в больницу», — говорится в сообщении.
Полиция установила водителей обоих скутеров. Это мужчины 1995 года рождения. Они направлены на обследование, два скутера и матрас для катания изъяты.
Начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.
Устанавливаются свидетели и очевидцы происшествия.
Напомним, в Запорожье 17-летний парень погиб на воде.