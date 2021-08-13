На параде ко Дню Независимости в Киеве пройдут и чешские военные: приедут в знак поддержки

На параде ко Дню Независимости в Киеве пройдут и чешские военные: приедут в знак поддержки

Армия Чехии примет участие в торжествах 24 августа.

На параде в Дня Независимости Украины, который состоится в Киеве 24 августа, примут участие почти три десятка военных из Чехии.

Об этом сообщает HlidaciPes.org.

"Чешская армия направит на эти торжества 27 членов пражского почетного караула, которые будут участниками военного парада. Принимая участие в параде, мы показываем, что мы высоко ценим Украину как партнера, а также ценности независимости как таковой", — говорится в сообщении.

На торжества в Киев также приедет официальная делегация из Чехии. В ее состав войдут заместитель министра обороны республики Ян Гавранек и первый заместитель начальника Генштаба ВС Чехии Яромир Зуна.

Кроме того, как пишет "Радио Прага", Польша и Словакия, кроме военнослужащих, привезут в Киев свою военную технику. Участие указанных стран в торжествах по 30-летия независимости Украины является символическим жестом поддержки Киева из-за агрессии РФ на Донбассе.

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