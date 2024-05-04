На Пасху погода порадует теплом, но будут грозы и заморозки: прогноз на 5 мая

Теплее всего будет на западе страны.
В воскресенье, 5 мая, на Пасху в Украине будет тепло. Местами прогнозируют ночные заморозки и грозы.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
В регионах – переменная облачность. Осадков синоптики не прогнозируют. Впрочем, днем на севере, а также Закарпатье и Карпатах местами будет небольшой кратковременный дождь и даже гроза.
Температура воздуха ночью составит 3-8° тепла. Чуть прохладнее в ночные часы будет на востоке, а также в Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях — 1-6° тепла. Кроме того, в этих регионах поверхности почвы ожидаются заморозки 0-3°.
Днем в Украине столбики термометров покажут 17-22 тепла. В западных областях температура воздуха поднимется до +25°С.
Погода в Киеве
В Киеве и области в воскресенье прогнозируют переменную облачность. Ночью без осадков. Впрочем, днем местами будет небольшой дождь и гроза. Скорость ветра – 5-10 м/с.
В Киевской области температура воздуха – 3-8° тепла, днем – +17-22°. В Киеве ночью температура будет 6-8° тепла, днем +19-21°.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Погода на Пасху порадует не всех! Синоптики сделали прогноз на ближайшие дни
Как сообщалось, в апреле в столице зафиксировали 13 температурных рекордов. В столице второй месяц весны стал одним из самых теплых за всю историю наблюдений.