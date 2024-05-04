На Пасху погода порадует теплом, но будут грозы и заморозки: прогноз на 5 мая

Теплее всего будет на западе страны.

В воскресенье, 5 мая, на Пасху в Украине будет тепло. Местами прогнозируют ночные заморозки и грозы.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В регионах – переменная облачность. Осадков синоптики не прогнозируют. Впрочем, днем на севере, а также Закарпатье и Карпатах местами будет небольшой кратковременный дождь и даже гроза.

Температура воздуха ночью составит 3-8° тепла. Чуть прохладнее в ночные часы будет на востоке, а также в Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях — 1-6° тепла. Кроме того, в этих регионах поверхности почвы ожидаются заморозки 0-3°.

Днем в Украине столбики термометров покажут 17-22 тепла. В западных областях температура воздуха поднимется до +25°С.

Прогноз погоды в Украине на 5 мая. / Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве

В Киеве и области в воскресенье прогнозируют переменную облачность. Ночью без осадков. Впрочем, днем местами будет небольшой дождь и гроза. Скорость ветра – 5-10 м/с.

В Киевской области температура воздуха – 3-8° тепла, днем – +17-22°. В Киеве ночью температура будет 6-8° тепла, днем +19-21°.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Погода на Пасху порадует не всех! Синоптики сделали прогноз на ближайшие дни

Как сообщалось, в апреле в столице зафиксировали 13 температурных рекордов. В столице второй месяц весны стал одним из самых теплых за всю историю наблюдений.

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