На Пасху в Украину вернулось больше людей, чем выехали за границу: какие сегодня очереди на ПП

На Пасху в Украину вернулось больше людей, чем выехали за границу: какие сегодня очереди на ПП

В воскресенье, 24 апреля, выехали за границу 16 тысяч человек, а вернулись в Украину 17 тысяч.

Всего за минувшие сутки западные границы Украины с ЕС и Молдовой пересекли более 33 тысяч человек и 9 тысяч транспортных средств, что почти в 2 раза меньше среднесуточных показателей в течение двух недель.

Об этом сегодня, 25 апреля, сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины.

Из Украины за прошедшие сутки выехали 16 тысяч человек. 10 тысяч из них пересекли границу с Польшей, остальные направились в Словакию, Венгрию, Румынию и Молдову.

В то же время, за минувшие сутки в Украину прибыли более 17 тысяч человек, из них более 15 тысяч — украинцы. Также за это время оформлено около 120 грузовиков с гуманитарной помощью.

Сегодня, 25 апреля, по состоянию на 12:00 очередей перед пунктами пропуска с соседними государствами, на выезд из Украины, практически не зафиксировано, только на границе со Словакией в ПП "Ужгород" пропуска ожидают 15 легковых автомобилей и 1 автобус.

Читайте также: