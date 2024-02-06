На пенсии и не служат: сколько в Украине военных пенсионеров до 60 лет

Нардеп назвала количество военных пенсионеров, которые по возрасту могут воевать в ВСУ.

В Украине насчитывается 156 тысяч военных пенсионеров младше 60 лет, которые не работают и не служат в Вооруженных силах Украины.

Об этом в Facebook сообщила глава Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова, опубликовав таблицу с данными.

В ней есть перечень численности лиц, которым назначена пенсия за выслугу лет в соответствии с законом Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц".

Так, количество военных пенсионеров в возрасте до 60 лет, которые не служат и не работают, составляет – 156 тысяч человек.

Военных пенсионеров в возрасте до 60 лет, которые служат – 21 тысяча человек.

Количество военных пенсионеров в Украине до 60 лет/Фото: Галина Третьякова

Напомним, в Нацполиции рассказали, сколько дел против уклонистов возбуждено в Украине.

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