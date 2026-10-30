На пепелище в Чернобыльском заповеднике нашли удивительный гриб: чем он примечателен

Пиронема / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

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В Чернобыльском заповеднике заметили необычный гриб — пиронему, которая растет на пепелищах после лесных пожаров. Она способна развиваться на выжженной земле и появляется еще до того, как там прорастет первая зелень.

Об этом сообщил Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник.

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Споры пиронемы способны выдерживать неблагоприятные условия. В то же время тепло и изменения химического состава почвы после пожара создают среду, благоприятную для их прорастания.

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Внешне пиронема существенно отличается от привычных грибов с ножкой и шляпкой. Она образует небольшие чашеобразные плодовые тела розового, оранжевого или красновато-оранжевого цвета.

Отдельные плодовые тела могут срастаться, покрывая обгоревшую землю яркими пятнами или образуя скопления, похожие на корку. На почве, почерневшей после пожара, они особенно хорошо заметны.

«Восстановление леса начинается задолго до появления первого зеленого ростка. Иногда его первые признаки можно заметить прямо под ногами — на земле, которая ещё хранит следы огня», — говорится в сообщении.

Напомним, что на территории Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника ранее специалисты обнаружили редкий гриб — кудрявую листочку, или Sparassis crispa. Этот вид занесен в Красную книгу Украины и имеет статус «исчезающий».

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Ранее в Чернобыльском заповеднике фотоловушка запечатлела диких кабанов, которые активно готовятся к зиме и накапливают жировые запасы перед наступлением холодов.

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