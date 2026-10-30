ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
181
Время на прочтение
1 мин

На пепелище в Чернобыльском заповеднике нашли удивительный гриб: чем он примечателен

В Чернобыльском заповеднике обнаружили пиронему — яркий гриб, который появляется на выжженной земле. В отличие от многих других организмов, условия после пожара способствуют его развитию.

Автор публикации
Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Пиронема

Пиронема / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

В Чернобыльском заповеднике заметили необычный гриб — пиронему, которая растет на пепелищах после лесных пожаров. Она способна развиваться на выжженной земле и появляется еще до того, как там прорастет первая зелень.

Об этом сообщил Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник.

Споры пиронемы способны выдерживать неблагоприятные условия. В то же время тепло и изменения химического состава почвы после пожара создают среду, благоприятную для их прорастания.

Внешне пиронема существенно отличается от привычных грибов с ножкой и шляпкой. Она образует небольшие чашеобразные плодовые тела розового, оранжевого или красновато-оранжевого цвета.

Отдельные плодовые тела могут срастаться, покрывая обгоревшую землю яркими пятнами или образуя скопления, похожие на корку. На почве, почерневшей после пожара, они особенно хорошо заметны.

«Восстановление леса начинается задолго до появления первого зеленого ростка. Иногда его первые признаки можно заметить прямо под ногами — на земле, которая ещё хранит следы огня», — говорится в сообщении.

Напомним, что на территории Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника ранее специалисты обнаружили редкий гриб — кудрявую листочку, или Sparassis crispa. Этот вид занесен в Красную книгу Украины и имеет статус «исчезающий».

Ранее в Чернобыльском заповеднике фотоловушка запечатлела диких кабанов, которые активно готовятся к зиме и накапливают жировые запасы перед наступлением холодов.

Связанные темы
Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie