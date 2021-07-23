На Пиренеях разоблачили "табачную мафию", к которой были причастны украинцы: видео

Выходцы из бывшего СССР вербовали на работу на подпольной табачной фабрике в Испании львовян, которые имели опыт в этой области.

На Пиренейском полуострове завершилась спецоперация против так называемой "табачной мафии", во время которой были задержаны 29 человек — граждан Испании, Португалии, а также Болгарии и Украины. Об этом сообщили в пятницу, 23 июля, в пресс-службе ГПСУ.

Испанские и португальские правоохранители целом провели 125 обысков, во время которых обнаружили нелегальное производство сигарет и изъяли продукцию, сырье, а также 7 единиц огнестрельного оружия и полученные преступным путем средства — 11,5 млн евро.

К спецоперации подключились правоохранители Румынии, Словакии и Украины.

"Оперативные сотрудники Госпогранслужбы Украины обнаружили, что выходцы из постсоветского пространства вербовали на нелегальное производство в ЕС жителей Львовщины, которые имеют опыт работы на табачной фабрике. Информация от украинских пограничников помогла разоблачить трансграничную преступную группировку ", — подчеркнули в сообщении прессслужбы.

Также читайте Контрабанда на миллиарды гривен. СБУ разоблачила международный табачный картель в Украине Подпольную линию по производству сигарет, на которой нелегально эксплуатировали 12 граждан Украины, обнаружили в испанском муниципалитете Мансанарес. Еще одна линия была на этапе монтирования. Собственно в Испании было проведено 28 обысков и 27 арестов, изъято 15 млн сигарет и 50,5 тонны табака. Португальские правоохранители провели 97 обысков и 2 ареста, изъяли 2 млн сигарет и 6 центнеров сырья.

Напомним, ранее в Испании во время отдыха внезапно погибла 47-летняя украинка Ирина. Ее и 6-летнего сына на море накрыла волна.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку