На питании для ВСУ украли еще более 120 млн гривен: СБУ разоблачила две масштабные схемы (фото)

Командир воинской части в Киевской области украл почти 2,4 млн, все остальное — провернули должностные лица Минобороны.

Служба безопасности Украины разоблачила еще две масштабные схемы хищения государственных средств, выделенных на питание украинских военных. Сумма ущерба, нанесенная Министерству обороны, составляет более 120 миллионов гривен.

Об этом 3 февраля сообщили в СБУ.

Вместо поставок продуктов миллионы выводили в тень

Так, должностные лица одного из департаментов Минобороны заключили соглашения с руководителями двух коммерческих структур на оптовую поставку продовольствия в места дислокаций военных.

Однако бюджетные средства были переведены на счета предприятий, даже не имевших производственной базы и оборудования для предоставления таких услуг.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

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Вместо поставки продовольствия в ВСУ участники схемы выводили средства в тень через ряд аффилированных фирм.

Двум руководителям предприятий, задействованным в преступной схеме, сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины – присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением.

Продолжается расследование по установлению причастности должностных лиц Минобороны к противоправной деятельности.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Командир воинской части в Киевской области украл почти 2,4 млн

Кроме этого, командир одной из воинских частей в Киевской области украл почти 2,4 млн гривен, выделенных на питание личного состава.

К схеме он привлек четырех своих подчиненных и коммерсантов, которые вносили недостоверные сведения в отчетную документацию для скрытия "отката".

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Решается вопрос о сообщении фигурантам о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением);

ч. 1 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) и избрание меры пресечения.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Напомним, накануне Государственное бюро расследований задержало пять злоумышленников, присваивавших средства, выделенные на питание военнослужащих ВСУ. В частности, они снабжали яйцами по завышенным ценам для Минобороны. Сумма установленного ущерба государству от деятельности махинаторов достигает более 4,6 млн грн.

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