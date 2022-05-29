На площадях многих городов мира состоится трансляция благотворительного телемарафона Save Ukraine — #StopWar

Уже сегодня, 29 мая, одновременно из Берлина и Киева (20:00 CET) состоится второй международный благотворительный телемарафон Save Ukraine — #StopWar, объединяющий многомиллионную аудиторию со всего мира вокруг темы поддержки Украины.

В Украине телемарафон будут показывать телеканалы 1+1, 2+2, ТЕТ, ICTV, СТБ, Новый, М1, Украина, Украина 24, UA:Перший, UA:Культура, региональные каналы Суспыльного мовника, Интер, Рада, НТН, платформы онлайн- телевидения "Киевстар ТВ" и 1+1 Video, а также YouTube-каналы 1+1 и Atlas Festival. Также марафон будет транслировать телеканал FreeДОМ.

Эфир телемарафона в разное время будут ретранслировать телеканалы около 20 стран Европы и мира, стриминговые платформы и соцсети. В частности телеканал TVP World и платформа TVP.pl (Польша), телеканал GPB (Грузия), платформа PROTV (Румыния), ERR (Эстония), LTR (Литва), LTV, TV24 и региональные каналы Латвии, CYBC (Кипр), SKAI TV (Греция), ROGERS TV (Канада), кабельные платформы United Group (Балканы), ТЕТ (Латвия), Vmedia (Канада), Init (Литва), Nova (Чехия), Choice TV (Бельгия) и многие другие (список обновляется ).

Как и в прошлый раз, на площадях многих крупных городов и столиц мира будет организован совместный просмотр телемарафона Save Ukraine — #StopWar и мероприятия по поддержке Украины. Зрителей будут ждать в таких городах по местному времени:

Торонто, Канада – Lighthouse ArtSpace (1 Young Street, Toronto, ON M5E 2A3). Сбор в 13:30 (Нужна предварительная регистрация)

Кашкайш, Португалия — Praça 5 de Outubro. Сбор в 18:30

Стокгольм, Швеция — Kungträdsgården. Собр в 19:30

Берн, Швейцария — Helvetiaplatz. Сбор в 19:30

София, Болгария — pl. "Petko R. Slaveykov" 4. Сбор в 20:30

Лондон, Великобритания — Abingdon Street Gardens, 5 Great College St, London, SW1P 3JY. Сбор в 18:30

Милан, Италия — Piazza del Duomo. Сбор в 19:30

Копенгаген, Дания — Vesterbrogade 1L, 1550. Сбор в 19:30

Таллин, Эстония — Vabaduse väljak. Сбор в 20:30

Афины, Греция — Dikaiosinis square, Arsaki 1. Сбор в 20:30

Сан-Паулу, Бразилия — R. Visc. de Inhaúma, 185 — Вилья-да-Сауде. Сбор в 14:30

Куритиба, Бразилия — Sociedade Ucraniana do Brasil, SUBRAS (Al. Augusto Stellfeld, 795 (Al. Prudente de Moraes). Сбор в 14:30

Вена, Австрия – Heldenplatz. Сбор в 19:30

Вашингтон, США — Ukraine House (2134 Kalorama Rd NW, Washington DC)

Тель-Авив, Израиль — Karlibach 3. Сбор в 20:00 (Нужна предварительная регистрация)

Тирана, Албания — Lulishtja Tre Vëllezërit Frashëri. Сбор в 19:30

Также из нескольких стран в течение телемарафона будут происходить прямые включения. Это Греция, Ливан, Австрия, Польша, Италия, Франция, США и Канада.

Участники непосредственно на местах смогут поддержать Украину, отправив донаты для закупки медицинского оборудования для здравоохранительных учреждений, оказывающих помощь раненым и пострадавшим. Фандрейзинг будет проходить по глобальной инициативе United24, а все благотворительные взносы будут автоматически перечислены на счета НБУ, закрепленные за Министерством здравоохранения.

Среди звезд, которые будут вживую обращаться к многомиллионной аудитории, будут Kadebostany, Океан Эльзы, Тина Кароль, The Hardkiss, MONATIK, Beissoul & Einius, Макс Барских, alyona alyona, Melovin, Антитела и многие другие. К тому же специальными гостями мероприятия станут победители "Евровидения 2022" — группа Kalush Orchestra, всколыхнувшие весь мир композицией "Стефания" и принесшие Украине такую важную и желаемую победу на культурном фронте.

Ведущими мероприятия из Берлина, где у Бранденбургских ворот в формате open-air пройдет масштабный концерт с украинскими и зарубежными артистами, станут Тимур Мирошниченко и Маша Ефросинина. Эфир из Киева будет вести Маричка Падалко, ведущая ТСН (1+1).

Телемарафон Save Ukraine — #StopWar реализуется командами 1+1 media, фестиваля Atlas, Суспільне и Киевстар, при поддержке футбольного клуба "Динамо Киев", Министерства культуры и информационной политики и Министерства иностранных дел. Организовывать мероприятие также помогают: Havas, Semantic corpus, Pilecki-Institut, Vitsche.

Подробная информация о мероприятии на сайте: https://saveukraine.1plus1.ua/