На пляжах Азовского моря новые жители: побережье оккупировали зеленые шарики

В круглые шарики силой воды скатываются мертвые водоросли.

На Азовском море на место медуз пришли не менее интересные "оккупанты". Мягкие зеленые шарики разных размеров, но идеально круглой формы лежат у воды.

Также читайте Балтийское море оккупировали токсичные водоросли

Об этом сообщает mv.org.ua.

На побережье Азовского моря шарики вынесло море. Местные жители говорят, что раньше их не видели.

"Шарики мягкие наощупь, воду впитывают как губка, сколько бываю на пляже, никогда такого не видел", – рассказывает местный житель.

По словам экспертов Приазовского национального природного парка, зеленые шарики – шаровидная кладофора – природный биофильтр. Это вид зеленых водорослей.

Водоросль имеет форму правильного шара и состоит из тонких ветвящихся нитей. Это позволяет растению легко передвигаться по течению. В природе шарики способны вырастать до 12-30 см. Выростает он медленно – всего 4-5 мм в год.

Напомним, что на пляжах северо-востока Англии местные жители в последнее время наблюдают ужасную картину — тысячи мертвых крабов и омаров выбросили на берег. Специалисты пока не могут назвать причину массовой гибели морских существ.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку