На пляжах Одеской области установили противопехотные мины: людей просят не ходить по песку

В условиях войны возникла необходимость защиты морского побережья в Одесской области.
На пляжах Южной общины установили противопехотные мины. Именно поэтому людей просят не гулять по побережью.
Об этом сообщили в Южненском городском совете.
Отмечается, что боеприпасы реагируют на пешеходов: к противотанковым минам добавили противопехотные. Поэтому они могут сдетонировать.
"Военные предупреждают о дополнительных мерах защиты песчаной полосы прибрежной территории. Категорически запрещено передвижение по песку! К противотанковым минам добавили противопехотные, которые реагируют на пешеходов", — говорится в сообщении.
Напомним, пляжи также сомневали в Одессе. В ОВА сообщали, что, возможно, местные власти отыщут альтернативу обращению на пляжах во время войны. Несмотря на то, что людей просят не передвигаться по территории пляжей и побережья, есть вероятность того, что они будут пытаться позагорать или покупаться в море.
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