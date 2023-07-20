На пляжах Житомира купаться запрещено: что произошло

На пляжах Житомира запрещено купаться, ведь вода не отвечает санитарно-химическим нормам. В частности, по содержанию биохимического и химического потребления кислорода.

Об этом "Общественному" рассказал руководитель отдела Житомирского областного центра контроля и профилактики болезней Святослав Ковтун.

По его словам, индекс лактозоположительной кишечной палочки превышает норму.

"6 200 кубических дециметров при максимально допустимой норме до 5000 кубических дециметров. Превышение незначительное, но все же присутствует", — рассказал эксперт.

Купание в воде, не отвечающей санитарно-химическим и микробиологическим нормам, может привести к отравлению и аллергическим реакциям.

"Во время заглатывания воды могут возникнуть кишечные расстройства. Особенно это опасно для маленьких детей. Также, если есть повреждения на коже, то это может привести к воспалительным процессам, гнойным язвам и аллергическим реакциям", — говорит Святослав Ковтун.

Как сообщалось, в Киеве 11 пляжей небезопасно посещать. По результатам санитарно-микробиологических и санитарно-химических исследований пробы воды на этих объектах не отвечают требованиям Гигиенических нормативов качества воды .

Читайте также: