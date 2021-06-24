На пляже в Одессе девочка отравилась алкоголем и сидела под палящим солнцем (видео)

На пляже в Одессе девочка отравилась алкоголем и сидела под палящим солнцем (видео)

Неравнодушные прохожие вызвали "скорую".

На дном из одесских пляжей нашли девочку-подростка, которая отравилась алкоголем.

Об этом сообщает телеграмм канал Одесса Info со ссылкой на очевидцев.

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Отдыхающие обратили внимание на девочку 13-14 лет, которая более часа просидела под палящим солнцем. Было понятно, что ей нужна помощь.

Прохожие вызвали "скорую". Как выяснилось, девочка распивала с друзьями алкогольные напитки. Когда ей стало плохо, товарищи оставили подругу и ушли.

В результате девочку увезли в больницу.

Напомним, детей без сознания нашли в Ивано-Франковске на территории недостроенного сада в микрорайоне Каскад.

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