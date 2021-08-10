На пляже в Одессе люди принимали солнечные ванны и купались рядом с трупом

Утопленник лежал на берегу, а люди спокойно наслаждались отдыхом.
Сегодня, 10 августа, в районе Черноморки в воде обнаружили труп мужчины.
Об этом сообщает местный Telegram канал "Одесса как она есть".
Тело, которое вытащили на берег, не мешало туристам купаться и отдыхать. Утопленника накрыли простыней.
"На пляже Черноморка в Одессе солнечные ванны сегодня принимают в компании неживого соседа — утопленник", — говорится в сообщении.
Напомним, на одесском пляже "Аркадия" с моря достали тело мужчины, который утонул. При этом его оставили у берега и просто накрыли простыней. Все время, пока не забрали тело, возле трупа загорали и купались отдыхающие, в том числе и дети.