На пляже в Одессе люди принимали солнечные ванны и купались рядом с трупом

На пляже в Одессе люди принимали солнечные ванны и купались рядом с трупом

Утопленник лежал на берегу, а люди спокойно наслаждались отдыхом.

Сегодня, 10 августа, в районе Черноморки в воде обнаружили труп мужчины.

Об этом сообщает местный Telegram канал "Одесса как она есть".

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Тело, которое вытащили на берег, не мешало туристам купаться и отдыхать. Утопленника накрыли простыней.

"На пляже Черноморка в Одессе солнечные ванны сегодня принимают в компании неживого соседа — утопленник", — говорится в сообщении.

Напомним, на одесском пляже "Аркадия" с моря достали тело мужчины, который утонул. При этом его оставили у берега и просто накрыли простыней. Все время, пока не забрали тело, возле трупа загорали и купались отдыхающие, в том числе и дети.

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