На пляже в Одессе люди загорали и купались рядом с трупом (видео)

На пляже в Одессе люди загорали и купались рядом с трупом (видео)

Утопленника достали из моря и просто накрыли простыней

На одесском пляже "Аркадия" с моря достали тело мужчины, который утонул. При этом его оставили у берега и просто накрыли простыней, а тело забрали только ближе к полудню. Все это время возле трупа загорали и купались отдыхающие, в том числе и дети.

Об этом инциденте сообщил Telegram канал "Украина сейчас".

"Все это время отдыхающих, кажется, не смущал рядом труп. Они загорали и купались. Рядом играли дети. Жуткое зрелище", — говорится в сообщении.

Telegram канал Одесса Info сообщает, что при себе погибший имел пенсионное удостоверение.

"Тело без признаков жизни заметили в воде отдыхающие. При себе мужчина имел пенсионное удостоверение, благодаря которому удалось установить, что погибшему 83 года", — подчеркнули в Telegram-канале.

На пляже в Одессе люди загорали и купались рядом с трупом (видео)

Напомним, в Николаеве водолазы достали из воды тело мужчины, который утонул в Бузском лимане.

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