На пляже в Одессе обнаружили труп: погибшим может быть экс-владелец "Седьмого километра"

Утром, 23 января, на одном из одесских пляжей обнаружили тело мужчины.

В полиции Одесской области ТСН.ua подтвердили факт обнаружения тела мужчины 1981 года рождения на Трассе здоровья в областном центре.

"Факт подтверждаю. Мужчина был в нижнем белье. Следов насильственной смерти на теле не обнаружено", — отметила спикер облуправления полиции Любовь Гордиевская.

По ее словам, сейчас проверяется информация о том, действительно ли этот мужчина вышел из бани. В то же время в полиции, ссылаясь на защиту персональных данных, официально не опровергли и не подтвердили информацию о том, что умершим оказался бывший совладелец рынка "Седьмой километр".

По данным источников в полиции издания "Думская", погибший — экс-владелец промтоварного рынка "Седьмой километр" Виктор Добрянский (младший) и внук основателя. Накануне бизнесмен якобы отдыхал в сауне на пляже "Дельфин", откуда ушел в одном нижнем белье.

Виктор Добрянский находится в розыске с 10 июня 2022 года. СБУ его обвиняет по ч. 3 ст. 209 УК (Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем).

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