На пляже в Ровно нашли труп мужчины: полиция просит помочь распознать погибшего (фото)

На вид покойному 30-35 лет.

Сегодня, 13 июля, около семи часов утра в Ровно местный житель обнаружил на пляже на улице Басивкутивський мертвого мужчину. На вид погибшему 30-35 лет.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Ровенской области.

"По результатам осмотра тела признаков насильственной смерти не обнаружено, однако на теле имеются синяки, которые были нанесены раньше", — говорится в сообщении.

На вид погибшему 30-35 лет, рост 180 сантиметров. Был одет в черную футболку, синие джинсовые шорты с черным поясом и черные босоножки.

ГУ Нацполиции в Ровенской области

Правоохранители пытаются установить личность покойного.

"Полицейские обращаются к гражданам, которые могут помочь идентифицировать личность погибшего, сообщить по спецлинии 102 или по контактному телефону 068-067-55-68", — отметили правоохранители.

Напомним, на Волыни нашли мертвой пропавшую 17-летнюю девушку.

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