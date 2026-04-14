Азовское море (иллюстративное фото) / © pixabay.com

На побережье Азовского моря в районе базы «Гюнай» у временно оккупированного Геническа обнаружили десятки мертвых лебедей. Птицы погибают в сетках, установленных для отлова креветок.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС).

По данным источников, трупы птиц находят вдоль берега регулярно. Причиной гибели являются ставные сетки, которые остаются в воде, несмотря на действующие ограничения. Лебеди запутываются в них и не могут самостоятельно вырваться.

Сообщается, что контроль за соблюдением правил отлова на этой территории отсутствует. По информации ЦНС, случаев проверок или наказаний за использование таких сеток не было зафиксировано.

Возле Генической из-за нелегальных сетей массово погибают птицы / © Центр национального сопротивления

Напомним, в Национальный природный парк «Тузловские лиманы» на Одесщине снова прилетела небольшая стая розовых фламинго. Птиц зафиксировали на территории границы «Тузловская Амазония», где они выбирают безопасные участки для проживания.