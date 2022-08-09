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На почте в Полтавской области мужчина похитил посылку (видео)

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На почте в Полтавской области мужчина похитил посылку (видео)

Фото: Полиция полтавской области

В Лохвице Полтавской области злоумышленник похитил посылку из складского помещения для хранения почтовых отправлений.

За совершение кражи мужчине грозит 5-8 лет лишения свободы.

Об этом сообщают в полиции.

Момент кражи сняли камеры видеонаблюдения, на которых видно преступление. Неизвестный выдернул чужую посылку через металлическую решетку складского помещения для хранения почтовых отправлений.

Правоохранители, проработавшие видео, оперативно установили личность мужчины, причастного к краже. Им оказался 47-летний местный житель.

По факту тайного похищения чужого имущества, совершенного в условиях военного положения, следователи полиции при процессуальном руководстве Миргородской окружной прокуратуры открыли уголовное производство по части 4 статьи 185 Уголовного кодекса Украины.

"Фигуранту готовят подозрение в совершении имущественного преступления и определяются с видом меры пресечения. После проведения необходимых следственных действий похищенные вещи вернут законному владельцу", — сообщил временный исполняющий обязанности начальника следственного отделения Миргородского райотдела Геннадий Вьюн.

Напомним, в Виннице женщина украла игрушки, которые горожане приносили в память о погибших в результате ракетного удара детей.

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Дата публикации
Просмотры
588
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