На подготовку к переписи населения в Украине выделили средства: когда пересчитают украинцев

Бюджетный комитет Верховной Рады согласовал выделение более 82 млн гривен.
В бюджетном комитете Верховной рады приняли решение о выделении средств на подготовку к переписи населения Украины, которая запланирована на 2023.
Об этом сообщил в своем Telegram-Кале нардепа Алексей Гончаренко.
"Перепись населения состоится в 2023 году. Бюджетный комитет Верховной Рады только что согласовал выделение 82 474, 9 тысяч гривен на подготовку к переписи населения Украины в 2023 году", — говорится в сообщении.
В тексте решения бюджетного комитета говорится о необходимости совершенствования программно-аппаратного комплекса автоматизированной системы пробной переписи населения, предусматривающий идентификацию респондента по телефону во время сбора переписных данных в Интернет-раунде.
Напомним:
Ранее Кабинет министров одобрил законопроект о внесении изменений в законы "О государственной статистике" и "О Всеукраинской переписи населения", который направят на рассмотрение Верховной Рады. Документ предусматривает проводить Всеукраинскую перепись населения не реже одного раза в 10 лет.
По данным Государственной службы статистики, в 2020 году в Украине уменьшилось граждан. Теперь украинцев 41 миллион — на 300 тысяч меньше, чем в 2019 году.