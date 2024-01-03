На подлете к Киеву: мобильные группы сбили половину "Шахедов" и пятую часть крылатых ракет — Наев

Один из бойцов мобильной группы сбил крылатую ракету с помощью Stinger, находясь на расстоянии 300-600 м.

В Северной операционной зоне мобильные группы ПВО сбили 8 из 17 "Шахедов" и 11 из 48 крылатых ракет, летевших в Киев. Это соответственно 47% и 19% всех воздушных целей.

Об этом сообщил командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев.

"Воздушные цели обезвреживались с помощью "Гепардов", зенитных установок ЗУ-23-2 и пулеметов "Браунинг". Кроме того, расчетами ПЗРК "Стингер", один из которых имеет недавно переданный прицел, позволяющий обнаружить крылатую ракету за 6 км", – рассказал он.

Также читайте Мощный удар ракетами по Киеву 2 января: количество пострадавших выросло

Один из бойцов мобильной группы сбил крылатую ракету с помощью Stinger, находясь на расстоянии 300-600 м.

“Благодарю вас, ребята, за невероятное мужество и преданность своему делу! Благодаря вам мы смогли укрепить наш воздушный щит и спасти тысячи жизней наших граждан. Каждая семья, каждая живая душа благодарит вас за вашу защиту”, — сказал, обращаясь к бойцам мобильных групп ПВО, внесшим немалый вклад в отражение вражеской атаки с воздуха.

Эти группы вооружены зенитно-ракетными комплексами малой дальности, зенитно-артиллерийскими пушками, переносными зенитно-ракетными комплексами и крупнокалиберными пулеметами.

Напомним, с ночи до утра вторника, 2 января, российские войска нанесли мощный массированный удар по Киеву. Оккупанты атаковали беспилотниками Shahed и разными типами ракет. В частности, и "Кинжалами".

Читайте также: