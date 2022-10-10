На подлете к Киеву сбили вражеский беспилотник: вероятно, враг пытается провести разведку перед ударами

В Киевской области на подлете в Киев украинские защитники сбили вражеский беспилотник. Предполагается, что он мог проводить разведку перед грядущими ударами.

Об этом сообщил журналист Андрей Цаплиенко.

"На подлете в Киев сбит вражеский беспилотник. Вероятно, враг пытается провести разведку перед предстоящими ударами. Есть информация, что обстрелы начнутся, когда стемнеет и не будет возможности визуально отслеживать ракеты и дроны", — написал журналист.

Напомним, что утром, 10 октября, враг атаковал Киев ракетами. Есть попадания в нескольких районах города. Также известно о 5 погибших и полсотне раненных.

Отметим, что во время массовой атаки 10 октября РФ выпустила по территории Украины 83 ракеты. 43 из них сбила противовоздушная оборона.

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