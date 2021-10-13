На поезд по-новому: как будут путешествовать "Укрзализныцей" пассажиры с 21 октября

На поезд по-новому: как будут путешествовать "Укрзализныцей" пассажиры с 21 октября

Проверка документов будет осуществляться во время посадки.

В Украине с 21 октября будут действовать новые правила пассажирских перевозок на период карантина. По новым правилам, для путешествия "Укрзализныцей" между областями пассажиры должны иметь или COVID-сертификат или ПЦР или экспресс-тест, сделанный за 72 часа.

Об этом рассказал руководитель пассажирского направления "УЗ" Александр Перцовский на брифинге 13 октября.

Так, проводники поездов перед посадкой будут проверять: билет, паспорт и соответствующий "ковидный" документ. COVID-сертификат можно будет показать в "Дії" и в бумажном формате. В поездах "Интерсити" проверка также будет осуществляться при посадке.

По его словам, если пассажир садится в "желтой" зоне, достаточно будет одной дозы вакцины. Пассажиры с "красной" зоны должны иметь полную вакцинацию — две дозы.

В случае отсутствия любого из трех вышеупомянутых документов проводник или стюард имеют право не допустить пассажира к поездке. Ограничения не распространяются детей. Также проверок не будет в пригородных поездах.

"Эти ограничения распространяются на далекое межобластное железнодорожное сообщение. То есть все пассажиры, путешествующие в пригородном сообщении, продолжат это делать в обычном формате", — сказал Перцовский.

Кроме того, "Укрзализныця" просит приобщиться правоохранителей к проверке сертификатов.

"Новые правила для перевозки пассажиров — вынужденный шаг для сдерживания распространения коронавируса, для сохранения жизни и здоровья пассажиров и поездных бригад. Поэтому АО "Укрзализныця" организует выборочные проверки соблюдения карантинных требований по ходу следования поездов и обращается к пассажирам с просьбой немедленно сообщать службу поддержки о любых случаях нарушения обновленных правил проезда", — говорится в сообщении пресс-службы УЗ.

Напомним, в Украине с 21 октября будут действовать новые правила для пассажирских перевозок пассажиров между регионами. Для каждой карантинной зоны определен необходимый перечень документов, которые должны иметь и водители, и пассажиры для поездок между регионами Украины. Перечень этих документов доступен по ссылке.

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