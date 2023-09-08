На пограничии Сумщины раздалось 133 взрыва: враг накрывал из самолета, вертолета и танка

Стала известна ситуация в Сумской области по состоянию на 21.00 7 сентября 2023 года.

В течение дня россияне совершили 18 обстрелов приграничья.

Зафиксировано 133 взрыва. Обстрелы потерпели Краснопольская, Миропольская, Белопольская, Хотинская, Великописаревская, Путивльская, Шалыгинская громады.

Об этом сообщает Сумская ОВА в социальных сетях.

Краснопольская громада: враг бил из минометов (4 взрыва). В результате обстрела повреждены админздание и линия электропередач. Также был обстрел из ствольной артиллерии (11 взрывов), в результате обстрела повреждены ЛЭП, частный дом, мотоцикл, гараж. Кроме того, совершен авиаобстрел (2 взрыва НАР). Поврежден детский сад и помещение продовольственного магазина.

Великописаревская громада: с территории РФ произведен обстрел из ствольной артиллерии (15 взрывов) и СПГ (10 взрывов). Также зафиксирован авиаобстрел (с 1 самолета произведены пуски 12 ракет (вероятно НАР)).

Шалыгинская громада: 1 вертолет совершил пуски 6 ракет (НАР) и был обстрел из миномета (10 взрывов). Кроме того, зафиксирован артиллерийский обстрел (8 взрывов) и обстрел из РСЗО (25 взрывов). В результате обстрела повреждено 1 домохозяйство.

Хотинская громада: россияне ударили из минометов (18 взрывов).

Путивльская громада: 5 мин сбросил враг на территорию общины.

Белопольская громада: зафиксировано 6 взрывов из танка.

Миропольская громада: обстрел 1 взрыв (ПТУР). Поражена и повреждена башня мобильного оператора.

Напомним, что ранее оккупанты повторно обстреляли пограничный город Сумщины, когда там были полицейские.