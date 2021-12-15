На похоронах сын увидел, что в гробу не отец: в морге в Энергодаре перепутали покойников

На похоронах сын увидел, что в гробу не отец: в морге в Энергодаре перепутали покойников

Родные мужчины "обменяли" тело и через два часа похоронили покойника.

В Энергодаре Запорожской области во время похорон родственники покойного обнаружили в гробу другого мужчину. Выяснилось, что в местном морге просто перепутали покойников.

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Об этом сообщает местное издание www.en-news.com.ua.

Отмечается, что ужасный казус заметили непосредственно во время похорон. Во время прощания с покойным сын досмотрел, что в гробу лежит не его отец. Никто из присутствующих сначала не мог в это поверить, но, присмотревшись, поняли, что действительно хоронят незнакомого мужчину.

Похороны прервали, и семья сразу же обратилась к работникам морга с претензиями. По словам родных, руководство учреждения отказалось признать ошибку – родным пытались доказать, что это их муж и отец, просто он после коронавируса и реанимации изменился до неузнаваемости. Впрочем, выяснилось, что мужчина умер от другой болезни, а его тело все это время находилось в морге.

Через два часа похороны продолжились.

Напомним, что в Харьковской области в городе Богодухов из морга семье вместо тела отца отдали чужую покойницу. Родные подмены не заметили, потому что гроб был закрыт, 71-летний пенсионер инфицировался коронавирусом и лежал в "ководном" отделении.