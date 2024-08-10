На Покровском направлении обезвредили 234 окупантов — Генштаб ВСУ

Стала известна оперативная информация по состоянию на 22.00 09.08.2024 по поводу российского вторжения.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в социальных сетях.

Всего с начала этих суток произошло 70 боевых столкновений. Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться в глубину нашей территории, нанося ему эффективное огневое поражение. Наиболее активно враг наступает на Покровском направлении.

Российские захватчики нанесли по территории Украины два удара двумя ракетами, и 51 авиаудар, сбросив 62 КАБ. Кроме этого, привлекли для поражения 458 дронов-камикадзе и произвели более 3300 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

На Харьковском направлении враг два раза атаковал оборонительные рубежи наших воинов недалеко от Волчанска. Бои до сих пор продолжаются.

враг два раза атаковал оборонительные рубежи наших воинов недалеко от Волчанска. Бои до сих пор продолжаются. На Купянском направлении произошло одно боевое столкновение у Табаевки.

произошло одно боевое столкновение у Табаевки. На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики атаковали позиции украинцев вблизи Невского, Макеевки и в Серебрянском лесу. Наши защитники отбили семь атак, еще три – продолжаются.

в течение суток российские захватчики атаковали позиции украинцев вблизи Невского, Макеевки и в Серебрянском лесу. Наши защитники отбили семь атак, еще три – продолжаются. На Северском направлении во время боевых столкновений защитники украинской земли остановили девять вражеских атак в районах Белогоровки, Верхнекаменского, Спорного и Выемки.

во время боевых столкновений защитники украинской земли остановили девять вражеских атак в районах Белогоровки, Верхнекаменского, Спорного и Выемки. На Краматорском направлении противник совершил шесть наступательных действий вблизи Ивановского, Ступочек и Временного Яра. Силы обороны отразили четыре атаки, еще две – продолжаются.

противник совершил шесть наступательных действий вблизи Ивановского, Ступочек и Временного Яра. Силы обороны отразили четыре атаки, еще две – продолжаются. На Торецком направлении россияне 12 раз атаковали украинские войска у Белой Горы, Дилиевки, Торецкая и Нью-Йорка. Десять боеприкосновений завершено, два — до сих пор продолжаются.

россияне 12 раз атаковали украинские войска у Белой Горы, Дилиевки, Торецкая и Нью-Йорка. Десять боеприкосновений завершено, два — до сих пор продолжаются. На Покровском направлении , с начала этих суток, шло 25 боев неподалеку от населенных пунктов Воздвиженка, Новоалександровка, Зеленое Поле, Калиново, Гродовка, Желанне и Яснобродовка. Силы обороны отразили 17 атак, восемь – еще продолжаются. По уточненной информации, сегодня на этом направлении было обезврежено 234 кафира, 84 из них — безвозвратно. Также уничтожены бронетранспортер МТ-ЛБ, две гаубицы Д-30, четыре БПЛА разных видов и шесть единиц автотранспорта. Кроме этого, повреждены два танка, четыре артиллерийские системы, автоматический миномет 2Б9, один БПЛА и четыре единицы автотранспорта.

, с начала этих суток, шло 25 боев неподалеку от населенных пунктов Воздвиженка, Новоалександровка, Зеленое Поле, Калиново, Гродовка, Желанне и Яснобродовка. Силы обороны отразили 17 атак, восемь – еще продолжаются. По уточненной информации, сегодня на этом направлении было обезврежено 234 кафира, 84 из них — безвозвратно. Также уничтожены бронетранспортер МТ-ЛБ, две гаубицы Д-30, четыре БПЛА разных видов и шесть единиц автотранспорта. Кроме этого, повреждены два танка, четыре артиллерийские системы, автоматический миномет 2Б9, один БПЛА и четыре единицы автотранспорта. На Кураховском направлении враг три раза атаковал наши позиции вблизи Парасковеевки и Константиновки. В результате боестолкновений — потерпел поражение.

враг три раза атаковал наши позиции вблизи Парасковеевки и Константиновки. В результате боестолкновений — потерпел поражение. На Времивском направлении противник совершил наступательное действие в сторону Водяного. Атака все еще продолжается. Ситуация под контролем украинских защитников.

противник совершил наступательное действие в сторону Водяного. Атака все еще продолжается. Ситуация под контролем украинских защитников. На Ореховском направлении вражеский штурм позиций наших подразделений вблизи Малой Токмачки не имел успеха.

вражеский штурм позиций наших подразделений вблизи Малой Токмачки не имел успеха. В других направлениях ситуация особых изменений не претерпела.

"Сегодня стоит отметить воинов 54 отдельной механизированной бригады имени гетмана Ивана Мазепы, которые эффективно уничтожают врага, нанося ему весомые потери в живой силе и технике. Слава украинским защитникам и защитницам! Слава Украине!", — говорится в сообщении.

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Напомним, аналитики Института изучения войны сообщили, что кафиры продвигаются в Донецкой области. В частности, вблизи Торецкая и Нью-Йорка. Именно поэтому возможна попытка тактического оцепления войск ВСУ.

Кроме того, россияне вышли на важную трассу в Донецкой области — дорогу О-0532 возле Угледара. Впрочем, считают в ISW, особых успехов для окупантов это не будет.

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