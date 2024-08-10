На Покровском направлении обезвредили 234 окупантов — Генштаб ВСУ

Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться в глубину нашей территории.
Стала известна оперативная информация по состоянию на 22.00 09.08.2024 по поводу российского вторжения.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ в социальных сетях.
Всего с начала этих суток произошло 70 боевых столкновений. Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться в глубину нашей территории, нанося ему эффективное огневое поражение. Наиболее активно враг наступает на Покровском направлении.
Российские захватчики нанесли по территории Украины два удара двумя ракетами, и 51 авиаудар, сбросив 62 КАБ. Кроме этого, привлекли для поражения 458 дронов-камикадзе и произвели более 3300 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.
- На Харьковском направлении враг два раза атаковал оборонительные рубежи наших воинов недалеко от Волчанска. Бои до сих пор продолжаются.
- На Купянском направлении произошло одно боевое столкновение у Табаевки.
- На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики атаковали позиции украинцев вблизи Невского, Макеевки и в Серебрянском лесу. Наши защитники отбили семь атак, еще три – продолжаются.
- На Северском направлении во время боевых столкновений защитники украинской земли остановили девять вражеских атак в районах Белогоровки, Верхнекаменского, Спорного и Выемки.
- На Краматорском направлении противник совершил шесть наступательных действий вблизи Ивановского, Ступочек и Временного Яра. Силы обороны отразили четыре атаки, еще две – продолжаются.
- На Торецком направлении россияне 12 раз атаковали украинские войска у Белой Горы, Дилиевки, Торецкая и Нью-Йорка. Десять боеприкосновений завершено, два — до сих пор продолжаются.
- На Покровском направлении, с начала этих суток, шло 25 боев неподалеку от населенных пунктов Воздвиженка, Новоалександровка, Зеленое Поле, Калиново, Гродовка, Желанне и Яснобродовка. Силы обороны отразили 17 атак, восемь – еще продолжаются. По уточненной информации, сегодня на этом направлении было обезврежено 234 кафира, 84 из них — безвозвратно. Также уничтожены бронетранспортер МТ-ЛБ, две гаубицы Д-30, четыре БПЛА разных видов и шесть единиц автотранспорта. Кроме этого, повреждены два танка, четыре артиллерийские системы, автоматический миномет 2Б9, один БПЛА и четыре единицы автотранспорта.
- На Кураховском направлении враг три раза атаковал наши позиции вблизи Парасковеевки и Константиновки. В результате боестолкновений — потерпел поражение.
- На Времивском направлении противник совершил наступательное действие в сторону Водяного. Атака все еще продолжается. Ситуация под контролем украинских защитников.
- На Ореховском направлении вражеский штурм позиций наших подразделений вблизи Малой Токмачки не имел успеха.
- В других направлениях ситуация особых изменений не претерпела.
"Сегодня стоит отметить воинов 54 отдельной механизированной бригады имени гетмана Ивана Мазепы, которые эффективно уничтожают врага, нанося ему весомые потери в живой силе и технике. Слава украинским защитникам и защитницам! Слава Украине!", — говорится в сообщении.
Напомним, аналитики Института изучения войны сообщили, что кафиры продвигаются в Донецкой области. В частности, вблизи Торецкая и Нью-Йорка. Именно поэтому возможна попытка тактического оцепления войск ВСУ.
Кроме того, россияне вышли на важную трассу в Донецкой области — дорогу О-0532 возле Угледара. Впрочем, считают в ISW, особых успехов для окупантов это не будет.
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