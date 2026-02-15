На Покровском направлении обостряется ситуация: бои в Гришино и Родинском продолжаются — обозреватель

Фронт / © Getty Images

На Покровском направлении продолжаются интенсивные бои в районах Гришиного и Родинского, а логистическая ситуация остается очень сложной.

Об этом сообщил военный обозреватель Богдан Мирошников в соцсетях.

По его словам, украинским военным становится все труднее содержать не только эти населенные пункты, но и остальную часть Покровской агломерации. Он отметил, что ситуация на этом участке фронта уже длительное время является критической и продолжает ухудшаться.

Официальных комментариев Генштаба ВСУ по поводу этой информации пока нет. Ситуация на фронте остается динамичной.

Напомним, украинские Силы обороны сообщили об освобождении села Косивцево в Запорожской области. Об успешной операции ранее заявили в пресс-службе 33-го отдельного штурмового полка.

Отмечалось, что подразделения полка производят поисково-ударные и контрдиверсионные действия на определенном направлении. В рамках этих мероприятий населенный пункт был зачищен от российских военных и взят под полный контроль сил обороны Украины.

В то же время в Генеральном штабе информировали, что на Александровском направлении российская армия совершила две атаки — в направлениях Ивановки и Зеленой Рощи.