На Покровском направлении россияне 34 раза пытались прорвать украинскую оборону – Генштаб ВСУ

Всего с начала этих суток произошло 164 боевых столкновения.

Стала известна оперативная информация по состоянию на 22.00 08.11.2024 по российскому вторжению.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в сообщении в соцсетях.

Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться в глубину нашей территории, нанося ему эффективное огневое поражение, истощая по всей линии фронта.

Всего с начала этих суток произошло 164 боевых столкновения.

Российские захватчики нанесли по территории Украины 3 ракетных и 62 авиационных удара, применив пять ракет и сбросив 100 КАБ. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 453 дрона-камикадзе и совершили более трех с половиной тысяч обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

На Харьковском направлении враг четырежды без успеха атаковал оборонительные рубежи наших воинов недалеко от Волчанска. Кроме того, российские захватчики нанесли авиационные удары по населенным пунктам Волчанск, Одноробовка и Харьков, сбросив восемь авиабомб.

На Купянском направлении противник 14 раз проводил наступательные штурмы в районах Кондрашовки, Колесниковки, Загрызового, Лозового и Берестового. Украинские защитники отбили 13 атак, еще одно боеприкосновение вблизи Берестового продолжается. Авиационные удары получили районы населенных пунктов Ковшаровка, Новоосиново и Богуславка.

На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики 11 раз атаковали позиции украинцев недалеко от Грековки, Заречного, Тернов, Торского и Григорьевки. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.

Защитники украинской земли сдерживают натиск врага на Северском направлении, в настоящее время отразили четыре атаки противника в районе населенного пункта Белогоровка, вблизи Верхнекаменского идет одно боеприкосновение.

На Краматорском направлении наши защитники остановили одно наступательное действие россиян вблизи населенного пункта Бондарне.

На Торецком направлении россияне 10 раз атаковали силы обороны возле Торецка и Щербиновки, три боестолкновения еще продолжаются. Захватническая армия активно применяла авиацию в течение дня, так были нанесены удары по районам населенных пунктов Дилиевка, Дружба, Торецк, Щербиновка и Петровка.

С начала этих суток на Покровском направлении россияне 34 раза пытались прорвать нашу оборону неподалеку от населенных пунктов Миролюбовка, Новоторецкое, Луч, Лисовка, Крутый Яр, Селидово, Вишневое и Млечное. Три атаки до сих пор продолжаются.

Противник несет значительные потери — сегодня на этом направлении было обезврежено 290 окупантов, 133 из них — безвозвратно. Кроме этого, уничтожены семь боевых бронированных машин, четыре мотоцикла и один блиндаж.

На Кураховском направлении враг 40 раз атаковал наши позиции вблизи Ильинки, Берестков, Новоселидовки, Новодмитровки, Вознесенки, Максимовки, Антоновки и Екатериновки. По уточненной информации, до сих пор идет 21 боестолкновение. С начала суток обезврежено 149 окупантов, 48 из них — безвозвратно, также уничтожены две единицы ББМ, один автомобиль, четыре мотоцикла, одна станция РЭБ, один генератор и одна станция спутниковой связи.

На Времивском направлении захватчики совершили шесть наступательных действий недалеко от Трудового, Константинопольского и Сухих Ялов. Четыре атаки уже отбиты, одно боеприкосновение продолжается.

На Ореховском направлении враг пытается продвинуться вблизи Новоандреевки. Украинские защитники отразили один вражеский штурм, к настоящему времени незавершенными остаются еще три боестолкновения. Оккупант нанес авиационный удар по районам населенных пунктов Лобково и Новоандреевка.

Три раза в Приднепровском направлении россияне потерпели поражение, атакуя оборонительные рубежи украинцев.

В других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.

"Сегодня стоит отметить воинов 10 отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс", 68 отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша, 54 отдельной механизированной бригады имени гетмана Ивана Мазепы, которые эффективно уничтожают врага и приносят ему вес. рядов ВСУ! Победим!", — говорится в сообщении.

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Напомним, на аэродром Курска, вероятно , прибыли новые борта с северными корейцами. Для их прикрытия установили зенитно-ракетный комплекс "ТОР" и зарядили его ракетами.

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