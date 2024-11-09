На Покровском направлении россияне 34 раза пытались прорвать украинскую оборону – Генштаб ВСУ

Всего с начала этих суток произошло 164 боевых столкновения.
Стала известна оперативная информация по состоянию на 22.00 08.11.2024 по российскому вторжению.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ в сообщении в соцсетях.
Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться в глубину нашей территории, нанося ему эффективное огневое поражение, истощая по всей линии фронта.
- Всего с начала этих суток произошло 164 боевых столкновения.
- Российские захватчики нанесли по территории Украины 3 ракетных и 62 авиационных удара, применив пять ракет и сбросив 100 КАБ. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 453 дрона-камикадзе и совершили более трех с половиной тысяч обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.
- На Харьковском направлении враг четырежды без успеха атаковал оборонительные рубежи наших воинов недалеко от Волчанска. Кроме того, российские захватчики нанесли авиационные удары по населенным пунктам Волчанск, Одноробовка и Харьков, сбросив восемь авиабомб.
- На Купянском направлении противник 14 раз проводил наступательные штурмы в районах Кондрашовки, Колесниковки, Загрызового, Лозового и Берестового. Украинские защитники отбили 13 атак, еще одно боеприкосновение вблизи Берестового продолжается. Авиационные удары получили районы населенных пунктов Ковшаровка, Новоосиново и Богуславка.
- На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики 11 раз атаковали позиции украинцев недалеко от Грековки, Заречного, Тернов, Торского и Григорьевки. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.
- Защитники украинской земли сдерживают натиск врага на Северском направлении, в настоящее время отразили четыре атаки противника в районе населенного пункта Белогоровка, вблизи Верхнекаменского идет одно боеприкосновение.
- На Краматорском направлении наши защитники остановили одно наступательное действие россиян вблизи населенного пункта Бондарне.
- На Торецком направлении россияне 10 раз атаковали силы обороны возле Торецка и Щербиновки, три боестолкновения еще продолжаются. Захватническая армия активно применяла авиацию в течение дня, так были нанесены удары по районам населенных пунктов Дилиевка, Дружба, Торецк, Щербиновка и Петровка.
- С начала этих суток на Покровском направлении россияне 34 раза пытались прорвать нашу оборону неподалеку от населенных пунктов Миролюбовка, Новоторецкое, Луч, Лисовка, Крутый Яр, Селидово, Вишневое и Млечное. Три атаки до сих пор продолжаются.
- Противник несет значительные потери — сегодня на этом направлении было обезврежено 290 окупантов, 133 из них — безвозвратно. Кроме этого, уничтожены семь боевых бронированных машин, четыре мотоцикла и один блиндаж.
- На Кураховском направлении враг 40 раз атаковал наши позиции вблизи Ильинки, Берестков, Новоселидовки, Новодмитровки, Вознесенки, Максимовки, Антоновки и Екатериновки. По уточненной информации, до сих пор идет 21 боестолкновение. С начала суток обезврежено 149 окупантов, 48 из них — безвозвратно, также уничтожены две единицы ББМ, один автомобиль, четыре мотоцикла, одна станция РЭБ, один генератор и одна станция спутниковой связи.
- На Времивском направлении захватчики совершили шесть наступательных действий недалеко от Трудового, Константинопольского и Сухих Ялов. Четыре атаки уже отбиты, одно боеприкосновение продолжается.
- На Ореховском направлении враг пытается продвинуться вблизи Новоандреевки. Украинские защитники отразили один вражеский штурм, к настоящему времени незавершенными остаются еще три боестолкновения. Оккупант нанес авиационный удар по районам населенных пунктов Лобково и Новоандреевка.
- Три раза в Приднепровском направлении россияне потерпели поражение, атакуя оборонительные рубежи украинцев.
- В других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.
"Сегодня стоит отметить воинов 10 отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс", 68 отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша, 54 отдельной механизированной бригады имени гетмана Ивана Мазепы, которые эффективно уничтожают врага и приносят ему вес. рядов ВСУ! Победим!", — говорится в сообщении.
Напомним, на аэродром Курска, вероятно , прибыли новые борта с северными корейцами. Для их прикрытия установили зенитно-ракетный комплекс "ТОР" и зарядили его ракетами.
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