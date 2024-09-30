На Покровском направлении шло 28 боев: обезврежено 297 окупантов

Самая горячая ситуация остается на Покровском направлении, также враг активен на Кураховском направлении.

Стала известна оперативная информация по состоянию на 22:00 29.09.2024 по поводу российского вторжения.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Всего с начала этих суток произошло 136 боевых столкновений. Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться в глубину нашей территории, нанося ему огневое поражение. Самая горячая ситуация остается на Покровском направлении, также враг активен на Кураховском направлении.

Российские захватчики нанесли по территории Украины 70 авиаударов, сбросив 110 КАБов. Кроме этого, привлекли для поражения 628 дронов-камикадзе и произвели более 3300 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

На Харьковском направлении произошло три боестолкновения. Силы обороны отражали наступление россиян недалеко от Волчанска. Один бой продолжается.

В Купянском направлении враг проводил наступательные действия возле Вишневого, Кучеровки, Кругляковки, Новоосинового и Лозовой. Двенадцать атак завершено, одна – еще продолжается.

На Лиманском направлении российские захватчики штурмовали позиции наших войск вблизи Макеевки, Заречного, Белогоровки, Невского, а также в районе Серебрянского леса. К настоящему времени все 12 боевых столкновений завершены.

На Северском направлении украинские защитники отражали одно враждебное наступательное действие недалеко от Верхнекаменского. Противник успеха не имел.

На Краматорском направлении шло шесть боев у Белой Горы и Временного Яра, где до сих пор продолжается одна атака войск России.

На Торецком направлении произошло 11 боевых столкновений. Россияне штурмовали позиции наших подразделений у Щербиновки, Торецкая и Нелиповки. Семь столкновений завершено, четыре – до сих пор продолжаются.

На Покровском направлении, с начала этих суток, шло 28 боев в районах населенных пунктов Воздвиженка, Миролюбовка, Новоторецкое, Николаевка, Лисовка, Селидово, Зеленое Поле, Крутый Яр и Журавка. Силы обороны приостановили все наступательные деяния противника.

Сегодня на этом направлении было обезврежено 297 окупантов, из них 114 – безвозвратно. Также уничтожены две боевые машины пехоты, семь единиц БПЛА и шесть автомобилей. К тому же поврежден бронетранспортер, одна БМП, три миномета и два автомобиля.

В Кураховском направлении враг 23 раза штурмовал вблизи Цукуриного, Александрополя, Георгиевки, Богоявленки, Екатериновки и Константиновки. К настоящему времени бои завершены.

На Времевском направлении противник предпринял 17 попыток вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей обороны возле Угледара, Богоявления, Екатериновки и Елизаветовки. Пятнадцать столкновений завершено, два – до сих пор продолжаются.

На Ореховском направлении произошло три боестолкновения. Российские захватчики атаковали неподалеку от Новоданиловки.

Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. Авиация врага не прекращает наносить удары управляемыми авиационными бомбами по территории России. На данный момент известно о 14 авиационных ударах с применением 20 КАБов.

В других направлениях – без особых изменений.

"Сегодня стоит отметить воинов 25 отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады, которые эффективно уничтожают врага, нанося ему весомые потери в живой силе и технике. Слава украинским защитникам и защитницам! Слава Украине!", — говорится в сообщении.

Напомним, командование уволило комбрига знаменитой 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев полковника Ивана Винника. Воины этой бригады сейчас защищают Угледар Донецкой области, где наступают кафиры.

Читайте также: