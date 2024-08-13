На Покровском направлении Силы обороны отразили 43 атаки, семь – еще продолжаются – Генштаб ВСУ

Стала известна оперативная информация по состоянию на 22.00 12.08.2024 по поводу российского вторжения.

Об этом сообщает Генштаб ВС Украины в сообщении в социальных сетях.

Всего с начала этих суток произошло 133 боевых столкновений. Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться в глубину нашей территории, нанося ему эффективное огневое поражение. Самая горячая ситуация остается на Покровском направлении.

Российские захватчики нанесли по территории Украины два удара тремя ракетами и 58 авиаударов, сбросив 82 КАБа. Кроме этого, привлекли для поражения 418 дронов-камикадзе и произвели более 3300 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

На Харьковском направлении враг три раза атаковал оборонительные рубежи наших воинов неподалеку от Тихого и Волчанска, где продолжаются два боя.

враг три раза атаковал оборонительные рубежи наших воинов неподалеку от Тихого и Волчанска, где продолжаются два боя. На Купянском направлении произошло 12 боевых столкновений, в частности, возле Берестового, Стельмаховки, Глушковки, Новоосинового, Синьковки, Петропавловки, Кругляковки и Андреевки. Одиннадцать столкновений завершено, одно – продолжается.

произошло 12 боевых столкновений, в частности, возле Берестового, Стельмаховки, Глушковки, Новоосинового, Синьковки, Петропавловки, Кругляковки и Андреевки. Одиннадцать столкновений завершено, одно – продолжается. На Лиманском направлении российские захватчики 25 раз атаковали позиции украинцев вблизи Невского, Макеевки, Тернов и Торского. Наши защитники отбили 24 атаки, еще одна – продолжается.

российские захватчики 25 раз атаковали позиции украинцев вблизи Невского, Макеевки, Тернов и Торского. Наши защитники отбили 24 атаки, еще одна – продолжается. На Северском направлении во время боевых столкновений защитники украинской земли отражали четыре вражеских штурма в районах Верхнекаменного и Спорного, где до сих пор продолжается одно боеприкосновение.

во время боевых столкновений защитники украинской земли отражали четыре вражеских штурма в районах Верхнекаменного и Спорного, где до сих пор продолжается одно боеприкосновение. На Краматорском направлении шли семь боев близ Временного Яра и Богдановки, два из которых продолжаются до сих пор.

шли семь боев близ Временного Яра и Богдановки, два из которых продолжаются до сих пор. На Торецком направлении россияне 10 раз атаковали украинские войска у Железного, Торецкого и Нью-Йорка. Девять боеприкосновений – завершено, одно – до сих пор продолжается.

россияне 10 раз атаковали украинские войска у Железного, Торецкого и Нью-Йорка. Девять боеприкосновений – завершено, одно – до сих пор продолжается. На Покровском направлении, с начала этих суток, шло 50 боев неподалеку от населенных пунктов Калиново, Сухая Балка, Елизаветовка, Зеленое Поле, Новоалександровка, Гродовка, Николаевка, Желанне, Скучное, Пантелеймоновка, Тимофеевка, Новожеланне и Птиче. Силы обороны отразили 43 атаки, семь – еще продолжаются.

с начала этих суток, шло 50 боев неподалеку от населенных пунктов Калиново, Сухая Балка, Елизаветовка, Зеленое Поле, Новоалександровка, Гродовка, Николаевка, Желанне, Скучное, Пантелеймоновка, Тимофеевка, Новожеланне и Птиче. Силы обороны отразили 43 атаки, семь – еще продолжаются. По уточненной информации, сегодня на этом направлении было обезврежено 236 окупантов, 88 из них — безвозвратно. Также уничтожены блиндаж самоходной гаубицы 2С19 и три единицы автотранспорта. Кроме этого, поврежден танк, три артиллерийские системы, миномет 2Б11 и три единицы автотранспорта.

На Кураховском направлении враг восемь раз атаковал наши позиции вблизи Парасковеевки, Калинового, Георгиевки, Красногоровки и Константиновки. Шесть боеприкосновений завершено, два – продолжаются.

враг восемь раз атаковал наши позиции вблизи Парасковеевки, Калинового, Георгиевки, Красногоровки и Константиновки. Шесть боеприкосновений завершено, два – продолжаются. На Времивском направлении противник совершил шесть наступательных действий в сторону Водяного, Константиновки и Угледара. Три атаки до сих пор продолжаются. Ситуация под контролем украинских защитников.

противник совершил шесть наступательных действий в сторону Водяного, Константиновки и Угледара. Три атаки до сих пор продолжаются. Ситуация под контролем украинских защитников. На Ореховском направлении два вражеских штурма позиций наших подразделений вблизи Новоандреевки не имели успеха.

два вражеских штурма позиций наших подразделений вблизи Новоандреевки не имели успеха. На Приднепровском направлении враг также потерпел поражение, шесть раз атакуя оборонные рубежи украинцев.

враг также потерпел поражение, шесть раз атакуя оборонные рубежи украинцев. В других направлениях ситуация особых изменений не претерпела.

"Сегодня стоит отметить воинов 100 отдельной механизированной бригады и 35 отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Остроградского, которые эффективно уничтожают врага, нанося ему весомые потери. Слава украинским защитникам и защитницам! Слава Украине!", — идет.

Напомним, что в это время в Курской области (РФ) продолжается снятие российских флагов. Очередной результат показали в Дарьином. Там бойцы 225 ОШБ после зачистки сняли российский триколор с админздания.

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