На Покровском направлении Силы обороны отразили 43 атаки, семь – еще продолжаются – Генштаб ВСУ

Враг продолжает атаковать Украину
Стала известна оперативная информация по состоянию на 22.00 12.08.2024 по поводу российского вторжения.
Об этом сообщает Генштаб ВС Украины в сообщении в социальных сетях.
Всего с начала этих суток произошло 133 боевых столкновений. Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться в глубину нашей территории, нанося ему эффективное огневое поражение. Самая горячая ситуация остается на Покровском направлении.
Российские захватчики нанесли по территории Украины два удара тремя ракетами и 58 авиаударов, сбросив 82 КАБа. Кроме этого, привлекли для поражения 418 дронов-камикадзе и произвели более 3300 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.
- На Харьковском направлении враг три раза атаковал оборонительные рубежи наших воинов неподалеку от Тихого и Волчанска, где продолжаются два боя.
- На Купянском направлении произошло 12 боевых столкновений, в частности, возле Берестового, Стельмаховки, Глушковки, Новоосинового, Синьковки, Петропавловки, Кругляковки и Андреевки. Одиннадцать столкновений завершено, одно – продолжается.
- На Лиманском направлении российские захватчики 25 раз атаковали позиции украинцев вблизи Невского, Макеевки, Тернов и Торского. Наши защитники отбили 24 атаки, еще одна – продолжается.
- На Северском направлении во время боевых столкновений защитники украинской земли отражали четыре вражеских штурма в районах Верхнекаменного и Спорного, где до сих пор продолжается одно боеприкосновение.
- На Краматорском направлении шли семь боев близ Временного Яра и Богдановки, два из которых продолжаются до сих пор.
- На Торецком направлении россияне 10 раз атаковали украинские войска у Железного, Торецкого и Нью-Йорка. Девять боеприкосновений – завершено, одно – до сих пор продолжается.
- На Покровском направлении, с начала этих суток, шло 50 боев неподалеку от населенных пунктов Калиново, Сухая Балка, Елизаветовка, Зеленое Поле, Новоалександровка, Гродовка, Николаевка, Желанне, Скучное, Пантелеймоновка, Тимофеевка, Новожеланне и Птиче. Силы обороны отразили 43 атаки, семь – еще продолжаются.
- По уточненной информации, сегодня на этом направлении было обезврежено 236 окупантов, 88 из них — безвозвратно. Также уничтожены блиндаж самоходной гаубицы 2С19 и три единицы автотранспорта. Кроме этого, поврежден танк, три артиллерийские системы, миномет 2Б11 и три единицы автотранспорта.
- На Кураховском направлении враг восемь раз атаковал наши позиции вблизи Парасковеевки, Калинового, Георгиевки, Красногоровки и Константиновки. Шесть боеприкосновений завершено, два – продолжаются.
- На Времивском направлении противник совершил шесть наступательных действий в сторону Водяного, Константиновки и Угледара. Три атаки до сих пор продолжаются. Ситуация под контролем украинских защитников.
- На Ореховском направлении два вражеских штурма позиций наших подразделений вблизи Новоандреевки не имели успеха.
- На Приднепровском направлении враг также потерпел поражение, шесть раз атакуя оборонные рубежи украинцев.
- В других направлениях ситуация особых изменений не претерпела.
"Сегодня стоит отметить воинов 100 отдельной механизированной бригады и 35 отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Остроградского, которые эффективно уничтожают врага, нанося ему весомые потери. Слава украинским защитникам и защитницам! Слава Украине!", — идет.
Напомним, что в это время в Курской области (РФ) продолжается снятие российских флагов. Очередной результат показали в Дарьином. Там бойцы 225 ОШБ после зачистки сняли российский триколор с админздания.
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