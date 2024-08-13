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На Покровском направлении Силы обороны отразили 43 атаки, семь – еще продолжаются – Генштаб ВСУ

На Покровском направлении Силы обороны отразили 43 атаки, семь – еще продолжаются – Генштаб ВСУ

ВСУ на фронте продолжают защищать Родину / Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Враг продолжает атаковать Украину

Стала известна оперативная информация по состоянию на 22.00 12.08.2024 по поводу российского вторжения.

Об этом сообщает Генштаб ВС Украины в сообщении в социальных сетях.

Всего с начала этих суток произошло 133 боевых столкновений. Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться в глубину нашей территории, нанося ему эффективное огневое поражение. Самая горячая ситуация остается на Покровском направлении.

Российские захватчики нанесли по территории Украины два удара тремя ракетами и 58 авиаударов, сбросив 82 КАБа. Кроме этого, привлекли для поражения 418 дронов-камикадзе и произвели более 3300 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

  • На Харьковском направлении враг три раза атаковал оборонительные рубежи наших воинов неподалеку от Тихого и Волчанска, где продолжаются два боя.
  • На Купянском направлении произошло 12 боевых столкновений, в частности, возле Берестового, Стельмаховки, Глушковки, Новоосинового, Синьковки, Петропавловки, Кругляковки и Андреевки. Одиннадцать столкновений завершено, одно – продолжается.
  • На Лиманском направлении российские захватчики 25 раз атаковали позиции украинцев вблизи Невского, Макеевки, Тернов и Торского. Наши защитники отбили 24 атаки, еще одна – продолжается.
  • На Северском направлении во время боевых столкновений защитники украинской земли отражали четыре вражеских штурма в районах Верхнекаменного и Спорного, где до сих пор продолжается одно боеприкосновение.
  • На Краматорском направлении шли семь боев близ Временного Яра и Богдановки, два из которых продолжаются до сих пор.
  • На Торецком направлении россияне 10 раз атаковали украинские войска у Железного, Торецкого и Нью-Йорка. Девять боеприкосновений – завершено, одно – до сих пор продолжается.
  • На Покровском направлении, с начала этих суток, шло 50 боев неподалеку от населенных пунктов Калиново, Сухая Балка, Елизаветовка, Зеленое Поле, Новоалександровка, Гродовка, Николаевка, Желанне, Скучное, Пантелеймоновка, Тимофеевка, Новожеланне и Птиче. Силы обороны отразили 43 атаки, семь – еще продолжаются.
  • По уточненной информации, сегодня на этом направлении было обезврежено 236 окупантов, 88 из них — безвозвратно. Также уничтожены блиндаж самоходной гаубицы 2С19 и три единицы автотранспорта. Кроме этого, поврежден танк, три артиллерийские системы, миномет 2Б11 и три единицы автотранспорта.
  • На Кураховском направлении враг восемь раз атаковал наши позиции вблизи Парасковеевки, Калинового, Георгиевки, Красногоровки и Константиновки. Шесть боеприкосновений завершено, два – продолжаются.
  • На Времивском направлении противник совершил шесть наступательных действий в сторону Водяного, Константиновки и Угледара. Три атаки до сих пор продолжаются. Ситуация под контролем украинских защитников.
  • На Ореховском направлении два вражеских штурма позиций наших подразделений вблизи Новоандреевки не имели успеха.
  • На Приднепровском направлении враг также потерпел поражение, шесть раз атакуя оборонные рубежи украинцев.
  • В других направлениях ситуация особых изменений не претерпела.

"Сегодня стоит отметить воинов 100 отдельной механизированной бригады и 35 отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Остроградского, которые эффективно уничтожают врага, нанося ему весомые потери. Слава украинским защитникам и защитницам! Слава Украине!", — идет.

Напомним, что в это время в Курской области (РФ) продолжается снятие российских флагов. Очередной результат показали в Дарьином. Там бойцы 225 ОШБ после зачистки сняли российский триколор с админздания.

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