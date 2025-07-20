На Покровском направлении тяжело: россияне продвинулись в районах Удачного и Котлиного - обозреватель

Российские военные / © Associated Press

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На Покровском направлении очень тяжело: враг снова продвинулся в районах Удачного и Котлиного.

Об этом информирует 20 июля 2025 года военный обозреватель Богдан Мирошников .

Также оккупант зацепился за Зверевое, которое является уже южными воротами Покровска.

За Зверевым еще есть села, но у них нет столько возможностей для организации обороны.

Поэтому с юга Покровска именно за Зверево будут самые тяжелые бои, как в свое время за с. Шевченко, переходившего из рук в руки несколько раз.

Вражеские ДРГ пытаются щупать слабые места в организации обороны, это не удивительно. Главное – делать выводы после уничтожения этих ДРГ.

Оккупанту не будет просто. И хотя ситуация критическая, ничего еще не потеряно.

Напомним, российские войска достигли тактического продвижения на восточном направлении Запорожской области , захватив село Малиновка, расположенное к западу от Гуляйполя. Это первое изменение линии фронта в этом районе со времени украинского контрнаступления летом 2023 года.

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Как свидетельствуют геолокационные видео, обнародованные 14 июля, оккупанты смогли закрепиться на участке, которое долгое время оставалось относительно стабильным. Аналитики отмечают, что российская активность в этом районе выросла еще в мае 2025 года, а в самый населенный пункт войска РФ продвинулись в конце июня.