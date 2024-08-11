На Покровском направлении росияне концентрируют усилия в районах Гродовки и Желанного – Генштаб ВСУ

Самой горячей по поводу враждебного наступления оставалась ситуация на Покровском направлении.

Стала известна оперативная информация по состоянию на 22.00 10.08.2024 по поводу российского вторжения.

Об этом в сообщении в социальных сетях сообщает Генштаб ВСУ.

К настоящему времени произошло 92 боевых столкновения. Самой горячей по поводу враждебного наступления сегодня оставалась ситуация на Покровском направлении.

В течение суток противник нанес по территории Украины один ракетный удар с применением одной ракеты, 53 авиационных удара (задействовал, в том числе 73 КАБ), использовал для поражения 577 дронов-камикадзе. Совершил 3439 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

На Харьковском направлении враг пять раз атаковал в районе Волчанска. Четыре из них успешно отбиты нашими защитниками, еще одна – продолжается.

враг пять раз атаковал в районе Волчанска. Четыре из них успешно отбиты нашими защитниками, еще одна – продолжается. На Купянском направлении враг в течение дня пять раз безуспешно пытался продвинуться недалеко от Стельмаховки.

враг в течение дня пять раз безуспешно пытался продвинуться недалеко от Стельмаховки. В Лиманском направлении враг атаковал 13 раз в районах Макеевки и Невского, а также в Серебрянском лесу. До сих пор идет одно боезтолкновение, ситуация контролируемая, остальные — наши воины остановили.

враг атаковал 13 раз в районах Макеевки и Невского, а также в Серебрянском лесу. До сих пор идет одно боезтолкновение, ситуация контролируемая, остальные — наши воины остановили. На Северском направлении враг в течение дня шесть раз пытался прорвать нашу оборону в районах Белогоровки, Спорного и Выемки. Безуспешно. Понес потери.

враг в течение дня шесть раз пытался прорвать нашу оборону в районах Белогоровки, Спорного и Выемки. Безуспешно. Понес потери. На Краматорском направлении активность противника вылилась в девять боевых столкновений. Восемь вражеских атак в районах Временного Яра и Белой горы захлебнулись. Одно боеприкосновение еще продолжается. Захватчики несут потери.

активность противника вылилась в девять боевых столкновений. Восемь вражеских атак в районах Временного Яра и Белой горы захлебнулись. Одно боеприкосновение еще продолжается. Захватчики несут потери. На Торецком направлении наши войска тоже отражали девять атак противника вблизи Северного, Торецкого, Железного и Нью-Йорка. Семь завершились, а в районе Нью-Йорка продолжаются бои в двух локациях. Ситуация контролируется.

наши войска тоже отражали девять атак противника вблизи Северного, Торецкого, Железного и Нью-Йорка. Семь завершились, а в районе Нью-Йорка продолжаются бои в двух локациях. Ситуация контролируется. Наибольшую активность враг проявил сегодня на Покровском направлении . Всего оккупанты 33 раза пытались вклиниться в нашу оборону. Усилия концентрируют в районах Гродовки и Желанного. Кроме них, атаковал вблизи еще девять разных населенных пунктов. Сейчас десять боеприкосновений продолжаются. Наши защитники принимают меры по недопущению продвижения противника вглубь украинской территории. Враг несет значительные потери — по предварительной информации, наши воины обезвредили на этом направлении 313 окупантов, 115 из них — безвозвратно. Уничтожены четыре боевых бронированных машины, артсистема и 17 блиндажей. Еще три орудия, бронированный тягач и автомобиль значительно повреждены.

. Всего оккупанты 33 раза пытались вклиниться в нашу оборону. Усилия концентрируют в районах Гродовки и Желанного. Кроме них, атаковал вблизи еще девять разных населенных пунктов. Сейчас десять боеприкосновений продолжаются. Наши защитники принимают меры по недопущению продвижения противника вглубь украинской территории. Враг несет значительные потери — по предварительной информации, наши воины обезвредили на этом направлении 313 окупантов, 115 из них — безвозвратно. Уничтожены четыре боевых бронированных машины, артсистема и 17 блиндажей. Еще три орудия, бронированный тягач и автомобиль значительно повреждены. В Кураховском направлении враг девять раз атаковал наши позиции. Наибольшую активность проявил в районах Красногоровки и Георгиевки. Все попытки захватчиков прорваться в этом направлении были безуспешными.

враг девять раз атаковал наши позиции. Наибольшую активность проявил в районах Красногоровки и Георгиевки. Все попытки захватчиков прорваться в этом направлении были безуспешными. На Времивском направлении продолжается бой у Водяного.

продолжается бой у Водяного. В Приднепровском направлении противник не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Два штурма агрессора отражены украинскими воинами.

противник не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Два штурма агрессора отражены украинскими воинами. Сегодня отмечаем воинов 47-й отдельной механизированной бригады «Маґура», 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжого Марка Безручко и 100-й отдельной механизированной бригады, которые мужественно держат оборону на самых горячих направлениях Славу! ", – говорится в сообщении.

Напомним, Вооруженные силы Украины вернули часть утраченных позиций возле Временного Яра в Донецкой области. Впрочем, захватчики также имеют территориальные успехи.

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