На Покровском направлении враг потерял более 250 человек: ликвидированы и ранены

Стала известна оперативная информация по состоянию на 22.00 11.08.2024 по поводу российского вторжения.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в сообщении в социальных сетях.

С начала суток произошло 71 боевое столкновение, оккупанты нанесли четыре ракетных удара, применив 15 ракет, 45 авиационных ударов 62 КАБами, 229 ударов дронами-камикадзе и произвели почти 2300 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов с использованием различных типов.

На Харьковском направлении захватчики в течение дня совершили три атаки вблизи Волчанска и Тихого. Подразделения Сил обороны успешно отразили два штурмовых действия противника, еще одно боестолкновение продолжается.

захватчики в течение дня совершили три атаки вблизи Волчанска и Тихого. Подразделения Сил обороны успешно отразили два штурмовых действия противника, еще одно боестолкновение продолжается. На Купянском направлении Силы обороны отражали четыре атаки в районе Песчаного, Берестового и в направлении Глушковки, до сих пор продолжается одно боеприкосновение, ситуация контролируется.

Силы обороны отражали четыре атаки в районе Песчаного, Берестового и в направлении Глушковки, до сих пор продолжается одно боеприкосновение, ситуация контролируется. 12 раз враг атаковал на Лиманском направлении , пытался продвинуться в направлении населенных пунктов Макеевка, Невское, Новосадово и в Серебрянском лесу, в настоящее время идет три боестолкновения.

, пытался продвинуться в направлении населенных пунктов Макеевка, Невское, Новосадово и в Серебрянском лесу, в настоящее время идет три боестолкновения. На Северском направлении на протяжении дня наши защитники отражали шесть штурмовых действий врага в районах Ивано-Дарьевки, Верхнекаменского, Спорного и Выемки. До сих пор в трех локациях продолжаются бои.

на протяжении дня наши защитники отражали шесть штурмовых действий врага в районах Ивано-Дарьевки, Верхнекаменского, Спорного и Выемки. До сих пор в трех локациях продолжаются бои. На Краматорском направлении имели место пять боевых столкновений. Активность оккупанты проявляли в районе Временного Яра, Клещиевки и Ивановского, четыре попытки противника потеснить наши подразделения оказались тщетными, продолжается бой близ Временного Яра. Ситуация контролируется.

имели место пять боевых столкновений. Активность оккупанты проявляли в районе Временного Яра, Клещиевки и Ивановского, четыре попытки противника потеснить наши подразделения оказались тщетными, продолжается бой близ Временного Яра. Ситуация контролируется. При поддержке авиации, враг четырежды пытался вклиниться в нашу оборону на Торецком направлении . В течение дня оккупанты атаковали позиции украинских защитников вблизи населенных пунктов Железное, Дружба и Нью-Йорк. Две атаки отбиты нашими защитниками, две – продолжается до сих пор.

. В течение дня оккупанты атаковали позиции украинских защитников вблизи населенных пунктов Железное, Дружба и Нью-Йорк. Две атаки отбиты нашими защитниками, две – продолжается до сих пор. На Покровском направлении с начала суток в районах населенных пунктов Воздвиженка, Новоалександровка, Калиново, Новогродовка, Гродовка, Желанне, Орловка и Николаевка наши войска отражали 30 наступательных и штурмовых действий врага. Девять боеприкосновений продолжается. Наши войска принимают меры по удержанию определенных рубежей. По предварительным данным, сегодня враг потерял более 250 ликвидированными и ранеными, также украинскими военнослужащими уничтожены три артиллерийские системы, боевая бронированная машина, РСЗО, три автомобиля и единица специальной техники. Кроме того, один танк и артсистема врага были существенно повреждены.

с начала суток в районах населенных пунктов Воздвиженка, Новоалександровка, Калиново, Новогродовка, Гродовка, Желанне, Орловка и Николаевка наши войска отражали 30 наступательных и штурмовых действий врага. Девять боеприкосновений продолжается. Наши войска принимают меры по удержанию определенных рубежей. По предварительным данным, сегодня враг потерял более 250 ликвидированными и ранеными, также украинскими военнослужащими уничтожены три артиллерийские системы, боевая бронированная машина, РСЗО, три автомобиля и единица специальной техники. Кроме того, один танк и артсистема врага были существенно повреждены. На Кураховском направлении в настоящее время суток насчитывается два боевых столкновения. Захватчики сохраняют активность, пытаясь продвинуться в районе Константиновки. Подразделения Сил обороны отразили одну атаку, продолжается бой.

в настоящее время суток насчитывается два боевых столкновения. Захватчики сохраняют активность, пытаясь продвинуться в районе Константиновки. Подразделения Сил обороны отразили одну атаку, продолжается бой. На Времивском направлении в настоящее время кафиры атакуют в направлении Водяного. Ситуация контролируется.

в настоящее время кафиры атакуют в направлении Водяного. Ситуация контролируется. На Ореховском направлении наши войска отразили две атаки противника близ Малой Токмачки, противник успеха не имел.

наши войска отразили две атаки противника близ Малой Токмачки, противник успеха не имел. На Приднепровском направлении ситуация существенных изменений не претерпела, потери позиций и территорий не допущены. Украинские воины успешно отразили две атаки российских захватчиков.

"Сегодня отмечаем воинов 100 отдельной механизированной бригады, которые уверенно держат рубежи и наносят врагу ощутимые потери. Слава украинским воинам! Слава Украине", — говорится в сообщении.

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Напомним, враг начал опрокидывать на Курщину дополнительных военных, которые должны были усилить оккупационные позиции на Покровском направлении в Украине.

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