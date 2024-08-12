На Покровском направлении враг потерял более 250 человек: ликвидированы и ранены

Наши воины продолжают мужественно защищать Украину.
Стала известна оперативная информация по состоянию на 22.00 11.08.2024 по поводу российского вторжения.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ в сообщении в социальных сетях.
С начала суток произошло 71 боевое столкновение, оккупанты нанесли четыре ракетных удара, применив 15 ракет, 45 авиационных ударов 62 КАБами, 229 ударов дронами-камикадзе и произвели почти 2300 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов с использованием различных типов.
- На Харьковском направлении захватчики в течение дня совершили три атаки вблизи Волчанска и Тихого. Подразделения Сил обороны успешно отразили два штурмовых действия противника, еще одно боестолкновение продолжается.
- На Купянском направлении Силы обороны отражали четыре атаки в районе Песчаного, Берестового и в направлении Глушковки, до сих пор продолжается одно боеприкосновение, ситуация контролируется.
- 12 раз враг атаковал на Лиманском направлении, пытался продвинуться в направлении населенных пунктов Макеевка, Невское, Новосадово и в Серебрянском лесу, в настоящее время идет три боестолкновения.
- На Северском направлении на протяжении дня наши защитники отражали шесть штурмовых действий врага в районах Ивано-Дарьевки, Верхнекаменского, Спорного и Выемки. До сих пор в трех локациях продолжаются бои.
- На Краматорском направлении имели место пять боевых столкновений. Активность оккупанты проявляли в районе Временного Яра, Клещиевки и Ивановского, четыре попытки противника потеснить наши подразделения оказались тщетными, продолжается бой близ Временного Яра. Ситуация контролируется.
- При поддержке авиации, враг четырежды пытался вклиниться в нашу оборону на Торецком направлении. В течение дня оккупанты атаковали позиции украинских защитников вблизи населенных пунктов Железное, Дружба и Нью-Йорк. Две атаки отбиты нашими защитниками, две – продолжается до сих пор.
- На Покровском направлении с начала суток в районах населенных пунктов Воздвиженка, Новоалександровка, Калиново, Новогродовка, Гродовка, Желанне, Орловка и Николаевка наши войска отражали 30 наступательных и штурмовых действий врага. Девять боеприкосновений продолжается. Наши войска принимают меры по удержанию определенных рубежей. По предварительным данным, сегодня враг потерял более 250 ликвидированными и ранеными, также украинскими военнослужащими уничтожены три артиллерийские системы, боевая бронированная машина, РСЗО, три автомобиля и единица специальной техники. Кроме того, один танк и артсистема врага были существенно повреждены.
- На Кураховском направлении в настоящее время суток насчитывается два боевых столкновения. Захватчики сохраняют активность, пытаясь продвинуться в районе Константиновки. Подразделения Сил обороны отразили одну атаку, продолжается бой.
- На Времивском направлении в настоящее время кафиры атакуют в направлении Водяного. Ситуация контролируется.
- На Ореховском направлении наши войска отразили две атаки противника близ Малой Токмачки, противник успеха не имел.
- На Приднепровском направлении ситуация существенных изменений не претерпела, потери позиций и территорий не допущены. Украинские воины успешно отразили две атаки российских захватчиков.
"Сегодня отмечаем воинов 100 отдельной механизированной бригады, которые уверенно держат рубежи и наносят врагу ощутимые потери. Слава украинским воинам! Слава Украине", — говорится в сообщении.
Напомним, враг начал опрокидывать на Курщину дополнительных военных, которые должны были усилить оккупационные позиции на Покровском направлении в Украине.
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