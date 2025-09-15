ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
49
Время на прочтение
1 мин

На Покровском направлении враг усиливает давление: ситуация остается критической – обозреватель

К югу от Покровска оккупанты пытаются закрепиться у окрестностей, а в районе нескольких населенных пунктов идут ожесточенные бои.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Покровск

Покровск / © Getty Images

Ситуация на Покровском направлении остается одной из самых сложных на фронте. Об этом 15 сентября 2025 сообщил военный обозреватель Богдан Мирошников.

По его словам, к югу от Покровска враг в некоторых местах фактически закрепился непосредственно у окрестностей города. В районе Котлиного зафиксировано продвижение окупантов. В то же время в Родинском фронте без существенных изменений, однако именно этот участок считается одним из самых тяжелых.

В Новоэкономическом удалось зачистить большую часть села от врага, однако ситуация там остается очень сложной. В Удачном сейчас идут маневровые бои — российские подразделения присутствуют в населенном пункте, где идет активное противостояние, а территория заполнена «серой зоной».

Мирошников подчеркнул, что все направление продолжает оставаться критическим и может стать эпицентром масштабных боев в ближайшее время.

Напомним, в ГУР Минобороны считают, что российская армия будет удерживать высокие темпы наступления на фронте вплоть до реальных переговоров о завершении войны.

Дата публикации
Количество просмотров
49
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie