Покровск

Ситуация на Покровском направлении остается одной из самых сложных на фронте. Об этом 15 сентября 2025 сообщил военный обозреватель Богдан Мирошников.

По его словам, к югу от Покровска враг в некоторых местах фактически закрепился непосредственно у окрестностей города. В районе Котлиного зафиксировано продвижение окупантов. В то же время в Родинском фронте без существенных изменений, однако именно этот участок считается одним из самых тяжелых.

В Новоэкономическом удалось зачистить большую часть села от врага, однако ситуация там остается очень сложной. В Удачном сейчас идут маневровые бои — российские подразделения присутствуют в населенном пункте, где идет активное противостояние, а территория заполнена «серой зоной».

Мирошников подчеркнул, что все направление продолжает оставаться критическим и может стать эпицентром масштабных боев в ближайшее время.

Напомним, в ГУР Минобороны считают, что российская армия будет удерживать высокие темпы наступления на фронте вплоть до реальных переговоров о завершении войны.