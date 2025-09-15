- Дата публикации
На Покровском направлении враг усиливает давление: ситуация остается критической – обозреватель
К югу от Покровска оккупанты пытаются закрепиться у окрестностей, а в районе нескольких населенных пунктов идут ожесточенные бои.
Ситуация на Покровском направлении остается одной из самых сложных на фронте. Об этом 15 сентября 2025 сообщил военный обозреватель Богдан Мирошников.
По его словам, к югу от Покровска враг в некоторых местах фактически закрепился непосредственно у окрестностей города. В районе Котлиного зафиксировано продвижение окупантов. В то же время в Родинском фронте без существенных изменений, однако именно этот участок считается одним из самых тяжелых.
В Новоэкономическом удалось зачистить большую часть села от врага, однако ситуация там остается очень сложной. В Удачном сейчас идут маневровые бои — российские подразделения присутствуют в населенном пункте, где идет активное противостояние, а территория заполнена «серой зоной».
Мирошников подчеркнул, что все направление продолжает оставаться критическим и может стать эпицентром масштабных боев в ближайшее время.
Напомним, в ГУР Минобороны считают, что российская армия будет удерживать высокие темпы наступления на фронте вплоть до реальных переговоров о завершении войны.